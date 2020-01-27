Брагин поможет главной хоккейной сборной России

В национальной сборной России по хоккею произошли изменения в тренерском штабе. Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России, главный тренер молодежной команды Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков отныне будут помогать наставнику первой сборной Алексею Кудашову.

Брагин назначен старшим тренером, Бойков - тренером. В сообщении отмечается, что оба специалиста сохранят свои должности в молодежной команде.

Напомним, что под руководством Брагина российская молодежка регулярно добивается громких побед, а в начале этого года завоевала серебряные медали молодежного чемпионата мира. Ранее контракт специалиста в качестве тренера системы ФХР был продлен до февраля 2022 года.

При этом тренеры Александр Савченков и Анвар Гатиятулин продолжат работу в штабе сборных команд России.

Дебют специалистов случится уже совсем скоро - на февральском этапе Евротура, который пройдет в Швеции.

После первых двух этапов турнира сборная России занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Следом за "Шведскими играми" лучшим командам Европы предстоит провести заключительный этап в Чехии (он запланирован с 30 апреля по 3 мая).

При этом вынесенный матч чешского этапа между сборными России и Швеции состоится в Ярославле.

В ФХР пояснили, что выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов РФ, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также поддержкой администрации Ярославской области.