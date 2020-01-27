Братья Алексей и Василий Березуцкие спустя полтора года вернулись в ЦСКА. Они будут работать в структуре клуба, сообщает официальный сайт "красно-синих".

Если точнее - Березуцкие назначены заместителями генерального директора армейцев Романа Бабаева по спортивным вопросам. Братья отправятся вместе с командой на сборы в испанский Кампоамор.

- В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. Для этого мы поедем в Кампоамор. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим деятельность скаутской службы, много времени посвятим академии, - сказал Василий Березуцкий.

В свою очередь Алексей отметил, что очень рад вернуться в родной клуб. "Разлука с ЦСКА получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно, так или иначе, даже по завершении карьеры мы с братом ассоциировали себя с этой командой. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру".

Напомним, что братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время они шесть раз становились чемпионами страны, семь раз - обладателями Кубка России, а в 2005 году завоевали Кубок УЕФА. По завершении карьеры они работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого в клубе из Нидерландов "Витесс". Братья не скрывали, что у них был вариант присоединиться к Слуцкому в казанском "Рубине", но они решили выбрать иной путь.