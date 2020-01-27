Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА объявил о возвращении братьев Василия и Алексея Березуцких. Они займут посты в структуре клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О том, что покинувшие вместе с Леонидом Слуцким голландский "Витесс" братья Василий и Алексей Березуцкие могут вернуться в армейский клуб, стало известно на прошлой неделе. Единственное, что вызывало вопрос - какие посты будут доверены бывшим футболистам ЦСКА.

Объявлено, что Василий и Алексей назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

"Рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии", - сказал Василий Березуцкий.

"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом", - заявил Алексей Березуцкий.