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27.01.2020 23:25
Рубрика: В мире

Британской королеве ищут повара

Текст: Андрей Васильев
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
Королеве Елизавете II ищут шеф-повара, который будет готовить для нее блюда классической французской кухни. Соответствующее объявление размещено на сайте Букингемского дворца. Ему будет предложена зарплата до 33 тысяч фунтов стерлингов (около 43 тысяч долларов) в год и проживание во дворце. В сообщении говорится о том, что кулинару потребуются сильные лидерские качества и умение работать в сплоченной команде. "Вступив в опытную команду, вы будете работать вместе со своими коллегами, чтобы готовить еду по самым высоким стандартам", - отмечается в объявлении.
Фото: Reuters
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Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Даррен МакГрэйди, который как раз специализировался на блюдах французской кухни, недавно ушел в отставку. В интервью изданию Delish он рассказал о своем опыте приготовления еды для королевской семьи. По его словам, любимым блюдом королевы является стейк по-гэльски (гэлы - общность, проживающая на северо-востоке Шотландии), который он готовил из оленины. По словам МакГрэйди, у королевы нет особых ограничений в еде. "Все блюда, которые мы готовили для нее, были богаты сливками, маслом и жиром, - сказал шеф-повар. - Калории не имели для нее большого значения. Мы могли использовать столько сливок и масла в блюдах, сколько хотели, и это просто делало их на вкус восхитительными. Это действительно была традиционная французская кухня". Кулинар также пошутил, что, вероятно, секрет долголетия 93-летней королевы кроется в ежедневном употреблении маленького кусочка любимого шоколадного торта.

Кстати, на сайте дворца также имеются другие интересные вакансии. Так, садовнику предлагается годовое жалованье около 23,5 тысячи долларов. Кассира Букингемского дворца для работы 37,5 часа в неделю наймут за 34 тысячи долларов в год, а сотрудника, "отвечающего за радушный прием гостей", за сумму приблизительно 27 тысяч долларов в год.

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