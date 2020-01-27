Бык лимузин и владимирский тяжеловоз: главные премьеры выставки "АГРОФАРМ"

С 4 по 6 февраля в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка "АГРОФАРМ-2020" - одна из важнейших выставок для отечественной животноводческой отрасли. В этом году организаторы выставки, работая над сохранением концепции "АГРОФАРМ", дополнили ее новой тематикой, а также подготовили целый ряд премьер, которые привлекут внимание посетителей.

Экспозиция "АГРОФАРМ-2020" представит лучшие образцы продукции российских и зарубежных производителей и поставщиков оборудования и технологий. На стендах российских участников состоится демонстрация достижений российского АПК по итогам реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Посетители выставки смогут ознакомиться с современными решениями в сфере отечественного животноводства, оценить лучшие практики и мировой опыт по самым разным направлениям отрасли - генетика и селекция, корма и ветеринарные препараты, биотехнологии и инновационные разработки.

Племенные животные и племенной материал всегда занимают одно из центральных мест в экспозиции выставки. В этом году на "АГРОФАРМ" привезут 97 голов племенных животных от ведущих племенных предприятий из разных регионов России. Традиционно большим интересом гостей выставки пользуется выводной демонстрационный круг для животных, который ежегодно устанавливают в 75-м павильоне ВДНХ специально для выставки "АГРОФАРМ".

Впервые на "АГРОФАРМ" будут организованы бизнес-миссии для фермеров - ожидается прибытие на выставку официальных делегаций из разных регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Цель бизнес-миссий - получение прикладных знаний для развития бизнеса, изучение новых предложений на отраслевом рынке.

"ВДНХ - это традиционное место проведения сельскохозяйственных выставок России, которое заслуженно пользуется большим вниманием со стороны всего профессионального отраслевого сообщества нашей страны, - говорит первый заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Артур Антонян. - Исторически сложилось так, что ВДНХ стала важнейшей отечественной площадкой, где при активной государственной поддержке проходят уникальные демонстрации достижений сельскохозяйственной отрасли. "АГРОФАРМ" занимает среди них достойное место и является одной из важнейших выставок для российского сельского хозяйства".

В рамках деловой программы выставки состоятся презентации инновационных технологий в сфере животноводства, практических решений и успешных кейсов участников выставки, конкурсная программа, по итогам которой будут отмечены лучшие разработки в сфере животноводства. Полный список мероприятий деловой программы выставки доступен на сайте "АГРОФАРМ-2020".