Чартерный рейс вывезет японцев из зоны распространения коронавируса

Правительство Японии 28 января направит чартерный рейс за своими гражданами в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии страны Тосихиро Никай.

"Мы сделаем все возможное для благополучного возвращения (граждан - прим. "РГ") на родину", - подчеркнул политик. По его словам, губернатор Токио Юрико Коикэ выразила намерение оказывать содействие в вопросах укрепления системы по выявлению заболевания. Генсек отметил, что обеспечение безопасности граждан для японских властей является приоритетной задачей.

В настоящее время японское посольство в Пекине собирает необходимую информацию о соотечественниках, желающих эвакуироваться из опасного населенного пункта, передает телерадиокомпания NHK. По некоторым данным, там может находиться около 700 человек. На данный момент далеко не все из них дали о себе знать.

Тем временем японские компании, имеющие филиалы в городе Ухань и его окрестностях, готовят свой персонал к эвакуации. Речь идет о 160 фирмах, половина из которых работают в сфере автопрома.

Напомним, что в китайской провинции Хубэй с невероятной скоростью распространяется коронавирус нового типа. Вспышка была зарегистрирована в декабре прошлого года. По последним данным, от болезни умер 81 человек. Количество инфицированных превысило 2740 человек.

Заболевание обнаружено на территории других зарубежных государств - Австралии, Вьетнама, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции, Южной Кореи и Японии.