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27.01.2020 18:38
Рубрика: Власть

Место для споров

Делегация России приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открылась в Страсбурге. Российская делегация намерена представить коллегам по организации проект декларации, осуждающей разрушение памятников воинам-победителям во Второй мировой войне и попытки пересмотра ее истории. Этой миссии может помешать процедурный вопрос - страны Прибалтики при поддержке Украины попытались оспорить полномочия российской делегации. Вопрос об участии РФ в работе Ассамблеи будет решен на заседании 29 января.
Глава российской делегации Петр Толстой надеется, что европейские парламентарии не пойдут на поводу у антироссийски настроенных политиков. Фото: РИА Новости Глава российской делегации Петр Толстой надеется, что европейские парламентарии не пойдут на поводу у антироссийски настроенных политиков. Фото: РИА Новости
Глава российской делегации Петр Толстой надеется, что европейские парламентарии не пойдут на поводу у антироссийски настроенных политиков. Фото: РИА Новости

Напомним, что в 2014 году Россию уже лишали полномочий в ПАСЕ - из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав РФ. Однако летом прошлого года здравомыслящее большинство, как тогда оценили в нашей делегации, проголосовало за восстановление полномочий. Ведь без России, оценили тогда в ПАСЕ, не могут решаться важные для континента вопросы.

Фото: duma.gov.ru
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Новую атаку на российские полномочия в нашей делегации ожидали и анонсировали журналистам задолго до зимней сессии. Так и произошло - вопрос был поднят при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию. Выдвинувший предложение литовский депутат обосновал его тем, что в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Латвийский представитель добавила еще один "аргумент": выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией".

Предложение оспорить полномочия делегации направлено в комитет ПАСЕ, который должен вынести решение в течение суток. Затем инициатива должна быть принята или отклонена Ассамблеей. Обсуждение вопроса пройдет в среду, 29 января.

Глава российской делегации Петр Толстой сообщил журналистам о расчетах на то, что европейские парламентарии не пойдут на поводу у антироссийски настроенных политиков. "Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать, - заявил он. - Но если примут, мы уедем". При этом доводы прибалтийских парламентариев политик назвал странными. А именно - осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Речь, по всей видимости, о норме прошедшего первое чтение в ГД законопроекта о приоритете российского права. А именно, решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Основным Законом, не подлежат исполнению Россией, гласит предложенная поправка в Конституцию.

Толстой прокомментировал еще одну претензию - о том, что у РФ есть депутаты от Крыма в парламенте. Этот "аргумент", по его словам, уже был отвергнут Венецианской комиссией Совета Европы. "Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий", - подчеркнул глава делегации.

Член делегации, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что российские парламентарии не согласятся с каким-либо ущемлением своих полномочий в ассамблее: "Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Между тем делегация России приехала на сессию с серьезной миссией. Парламентарии надеются на поддержку проекта декларации о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом также заявил Петр Толстой. Он пояснил, что в декларации российская сторона "в достаточно жестких выражениях протестует против той практики, которая сейчас складывается в некоторых странах, в частности в Польше", когда совершаются попытки разрушения памятников воинам-освободителям.

Российские парламентарии, кроме того, хотят поставить вопрос "о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка", сообщил Толстой. Он подчеркнул, что 20 миллионов соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке.

Между тем ПАСЕ определилась на первом заседании сессии с кадровым вопросом. Бельгийский сенатор Хендрик Дамс был избран на должность председателя Ассамблеи. Делегация РФ нейтрально оценивает перспективы сотрудничества с Дамсом, прокомментировал это решение Леонид Слуцкий. Наша делегация рассчитывает на конструктивный диалог.

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