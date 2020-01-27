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27.01.2020 14:15
Рубрика: Власть

Для мам в декрете предлагают упростить получение допобразования

Текст: Татьяна Замахина
Молодым мамам, находящимся в декрете, могут упростить получение дополнительного образования, а также механизм обращения в центры занятости. Законопроект об этом внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект, как объяснила сама парламентарий, расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования.

Фото: Istock
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Пока что действует ограничение, согласно которого обратиться с этой целью мама в декрете может только по месту регистрации. Законопроект в случае принятия снимет это ограничение, отметила Яровая. "А значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор, по ее усмотрению и максимально удобно для семьи, обратиться по месту пребывания", - заявила она.

Центры занятости, кроме того, будут обязаны обеспечивать молодым мамам направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что, по мнению Яровой, в дальнейшем создаст важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.

Пока бесплатные курсы, по ее словам, действуют в ряде регионов.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
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Согласно данному национальному проекту в области демографии в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ помогает реализовать эту цель.

- Таким образом, декретный отпуск не должен стать помехой для прохождения дополнительного профессионального обучения, несмотря на перерыв в профессиональной деятельности, - отмечается в сопроводительных материалах, - и даст возможность мамам при желании получить новые профессиональные навыки.

Законопроект концептуально поддержан Минтрудом России, Минэкономразвития России, фракцией "Единая Россия".

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