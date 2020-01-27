Дмитрий Медведев назвал главные задачи "Единой России"

Партия "Единая Россия" поддерживает работу правительства и будет объективно оценивать его деятельность. Среди важнейших задач партии на предстоящий период - реализация Послания президента, контроль за национальными проектами, лидерство в политике. "Единая Россия" также примет участие в организации голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

В понедельник председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание бюро Высшего совета "Единой России". В нем также приняли участие и два вице-премьера нового правительства - Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

В ходе встречи Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на взаимодействие нового кабмина и "Единой России". Партии и правительству вместе предстоит работать над реализацией Послания президента, национальных проектов. "Единая Россия" готова помочь кабмину в подготовке проектов законов, заявил Медведев. По его словам, необходимо провести консультации с представителями правительства, его социального блока по всем чувствительным вопросам.

Он напомнил, что "Единая Россия" поддержала новое правительство и теперь несет ответственность за свое решение перед всеми гражданами нашей страны. Поэтому партия должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение отвечало запросам людей на местах. В то же время партия не может и не должна подменять исполнительную власть.

Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике. Это не только число депутатских мест, важно предложить гражданам страны "четкую и ясную программу действий по всем направлениям".

Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на взаимодействие нового кабмина и "Единой России"

Медведев предложил зафиксировать конкретные задачи партии по реализации Послания президента, закрепить за каждой из таких задач специального партийного ответственного. "И регулярно спрашивать с него тот результат, который достигнут", - заявил председатель партии.

"Единая Россия" также примет участие в организации голосовании по поправкам в Конституцию РФ, заявил председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. Он добавил, что приглашает на предстоящее заседание бюро двух сопредседателей рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию - Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.

Вице-премьер Татьяна Голикова, принимающая участие в заседании, рассказала о том, как реализуется социальная часть Послания. По ее словам, свыше 122 млрд рублей планируется направить на маткапитал в этом году. Дальше эта сумма будет нарастать и стабилизируется на уровне порядка 300 млрд рублей. Всего более одного миллиона семей получат маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году. Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет уже в этом году могут получить порядка 2,4 млн россиян, что в свою очередь потребует 159 млрд руб. из средств федерального и региональных бюджетов. Вице-премьер также сообщила, что горячее питание в школах РФ охватит 5,2 млн учеников начальных классов.

Все эти меры были заявлены в Послании Владимира Путина и сейчас готовятся соответствующие законопроекты. По словам вице-премьера, по некоторым направлениям помогла бы поддержка "Единой России" в регионах, чтобы изменить местное законодательство. Медведеву предложили поручить совету руководителей фракции, куда входят руководители партии всех региональных парламентов, оперативно откорректировать региональное законодательство. Он согласился.

Тему защиты национальных интересов в спорте затронул вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Выступая на заседании, он заявил, что Россия должна добиться восстановления прав спортивных федераций на мировой арене.

Кроме того, нужно восстановить права федераций, которые утратили свои позиции в международных федерациях.

В заключение Дмитрий Медведев призвал правительство и партию ценить нынешнюю гармонию в совместной работе. Ведь так было не всегда. "Те, кто постарше, помнят, как все это проходило в 90-е годы", - заметил он.