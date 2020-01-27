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27.01.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Номера забиты

Футбольные сборные выбрали базы на чемпионате Европы-2020
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
Национальные сборные - участницы предстоящего чемпионата Европы-2020 определились с местами базирования на время соревнований. Об этом информирует официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Половина команд остановятся на время турнира в своих странах. Речь об Австрии, Бельгии, Англии, Франции, Дании, Германии, Нидерландах, Италии, Испании и России. Сборные Чехии и Хорватии отправятся в Шотландию, Польши и Швеции - в Ирландию, Турции и Уэльса - в Азербайджан, Португалии - в Венгрию, Швейцарии - в Италию, украинцы - в Румынию. В свою очередь финны, которые попали в одну группу с Россией, планируют разместиться на базе Репино под Санкт-Петербургом.

Фото: AP Photo/Michel Spingler
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Напомним, что Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020: три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов. В группе на домашней арене "Зенита" пройдут игры России с Бельгией (13 июня) и Финляндией (17 июня), а также поединок бельгийцев с финнами (22 июня).

Тем временем лидер датской сборной, которая попала в одну группу с россиянами на Евро-2020, Кристиан Эриксен принял решение перейти из лондонского "Тоттенхэма" в "Интер". Накануне полузащитник прилетел в Италию, где ему предстояло пройти вторую часть медицинского осмотра и поставить подпись под долгосрочным контрактом с "сине-черными".

По неофициальным данным, за переход Эриксена "Интер" заплатил "Тоттенхэму" 20 миллионов евро, из которых два миллиона получит еще один бывший клуб датчанина амстердамский "Аякс".

Ожидается, что зарплата Кристиана в новой команде составит порядка десяти миллионов евро в год. По этому показателю в итальянском чемпионате он будет уступать только лидеру португальской сборной и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020

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