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27.01.2020 16:09
Рубрика: Общество

Анна Попова поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Роспотребнадзор ввел двойной контроль на границе из-за коронавируса

В частности, она постановила руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья разработать проект плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий. Нужно предусмотреть обеспечение готовности медорганизаций к приему больных новой коронавирусной инфекции, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, подготовку медработников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, наличие в медорганизациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты и многое другое.

Территориальным органам Роспотребнадзора также поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу РФ в усиленном режиме. Главный санитарный врач рекомендует главам регионов утвердить региональные планы по недопущению распространения коронавируса, предусмотрев выделение необходимых средств, а также усилить режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспортных объектах.

Напомним, Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Введен мониторинг за рейсами, прибывающими из Китая.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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