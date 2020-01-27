Михаил Грушевский, телеведущий, пародист:

- Я поддерживаю инициативу Госдумы стимулировать торговые сети, чтобы продавцы раздавали нераспроданную еду нуждающимся. Вот только важно, чтобы такой фудшеринг был организован порядочно. Здесь главное - не оскорбить человеческое достоинство, не превратить социальную помощь в унизительную подачку. Все должно быть сделано интеллигентно. Нужно, чтобы эта идея воплощалась в жизнь на уровне волонтерства, а не на уровне подаяния, как, например, воспринималась нами в ранние 90-е гуманитарная помощь от стран западного мира. И чтобы люди с чувством собственного достоинства воспринимали и получали эту продовольственную помощь.

Вместо того чтобы выбрасывать непросроченные пищевые продукты и ломать голову над их утилизацией, бесплатная раздача тем, кто вынужден экономить и отказывать себе во многом, - отличная затея. Однако, я уверен, в такой ситуации не обойдется без элементов жлобства, поэтому в этом вопросе стоит вести себя очень деликатно. Увы, любое благое начинание имеет опасность обрасти какими-то негативными наслоениями. Хорошо бы, чтобы фудшеринг не стал столь же дик и непригляден, как, к примеру, сегодня на дорогах выглядит каршеринг.

В целом, безусловно, сама инициатива фудшеринга достаточно логична, способствует развитию нашей экономики, благородна, в ней можно найти массу позитивного. И она отлично работает и в Европе, и в США. Я помню, как еще в конце 80-х и в ранние 90-е в США была такая программа, когда вновь прибывавшие мигранты, в том числе из бывшего Советского Союза, получали всевозможные бесплатные купоны, скидки, льготы для того, чтобы адаптироваться в первый год жизни в новой стране. Очень надеюсь, что подобная льготная система у нас начнет хорошо работать, поможет хотя бы частично решить проблему загрязнения окружающей среды и защитит именно самые нуждающиеся в помощи слои населения. Думаю, прежде всего участниками фудшеринга должны стать пожилые люди, особенно те, кто не может рассчитывать на поддержку детей и вынужден считать каждую копейку.

Покупателям и производителям порой проще выкинуть продукты, чем раздать бедным? Вы знаете, это вопрос самоорганизации и какой-то внутренней дисциплины и человека, и общества в целом. Я вот никогда не считал правильным выкидывать какие-либо отслужившие детские вещи, игрушки, если они в хорошем состоянии. Ими можно поделиться, найти, допустим, малообеспеченную молодую семью. Выбрасывать - это крайне нерачительно.

То же самое, кстати, и с продуктами. Дома мы, если куда-то уезжаем и нас не будет неделю в Москве, а остается какая-то свежая еда, обязательно ее отдаем, чтобы не пропала. Я воспитан в советские годы, тогда считалось крайне неприлично, просто неинтеллигентно выбрасывать хлеб, булочки, это бездушно по отношению к людям, которые голодают.