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27.01.2020 20:58
Рубрика: В мире

Гузель Яхиной вручена литературная награда имени Иво Андрича

Текст: Александр Борисов (Андричград)
В понедельник, 27 января, российской писательнице Гузель Яхиной была вручена авторитетная международная премия "Иво Андрич" за роман "Дети мои" в номинации "За лучшую книгу". Торжественное награждение победительницы прошло уже традиционно в Андричграде - "городе-музее", созданном при активном участии всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы в Вишеграде (Республика Сербская Боснии и Герцеговины).
Эмир Кустурица награждает Гузель Яхину. Фото: З.Шапонич, портал "Искра" Эмир Кустурица награждает Гузель Яхину. Фото: З.Шапонич, портал "Искра"
Эмир Кустурица награждает Гузель Яхину. Фото: З.Шапонич, портал "Искра"

"Мы живем в турбулентный период, когда, подчас, кажется, что мы скользим в прошлое, а великая история угрожает повториться. Эти события разрушают устоявшиеся связи, и в то же время обозначают необходимость восстановления этих отношений. Необходимо вновь строить мосты, в первую очередь мосты культуры. Роман Иво Андрича "Мост на Дрине" завершается сценой разрушения моста, просуществовавшего до этого 400 лет. Сегодня, однако, мост на Дрине снова стоит и служит людям. Вероятно, что это судьба каждого моста: быть разрушенным, чтобы предоставить нам возможность восстановить его", - заметила россиянка.

Гузель Яхина - известный писатель, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна". Ее новый роман "Дети мои" посвящен жизни преподавателя немецкой словесности. Главный герой - учитель по фамилии Бах, живёт в немецкой колонии в Поволжье. Действие книги разворачивается в период от Октябрьской революции до начала Великой Отечественной войны.

В 2016 году жюри Института имени Иво Андрича, который возглавляет Эмир Кустурица, присудило премию имени великого югославского писателя Захару Прилепину. Россиянин удостоился этой почетной награды за роман "Обитель" и книгу рассказов "Семь жизней".

Между тем

Иво Андрич посвятил свое творчество исследованию борьбы за независимость народов Балкан от османского и австро-венгерского владычеств, взаимоотношений между сербами, хорватами и боснийцами на протяжении нескольких веков. Самыми известными произведениями автора стали исторические романы "Мост на Дрине" и "Травницкая хроника".

Фото: Александр Борисов
Россиянка Гузель Яхина удостоена литературной награды имени Иво Андрича

Сегодня, говоря об Иво Андриче, поклонники утверждают, что он все еще жив, приводя в качестве аргумента цитату великого литератора: "Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди - дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз - с гибелью их творений". При этом они указывают на тот факт, что произведения автора пользуются популярностью среди читателей и актуальны как никогда.

Следует напомнить, что Иво Андрич родился 10 октября 1892 года в селе Долац возле Травника в Боснии, в семье ремесленника. Во время обучения в сараевской гимназии Андрич вступил в организацию "Млада Босна", которая боролась против гнета Австро-Венгерской империи. В 1914 году член этой организации знаменитый Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца-Фердинанда, после чего Андрич был заключен в тюрьму на три года, где он начал писать стихи. Будущий литератор учился в университетах Загреба, Вены, Кракова, став профессиональным дипломатом. С 1939 по 1941 год был послом Югославии в Германии. При этом за несколько часов до бомбардировки Белграда вернулся на Родину, где все годы оккупации находился под домашним арестом в своей квартире, отвергнув сотрудничество с завоевателями и их пособниками.

"Удалившись от всякой общественной деятельности, я провел четыре года немецкой оккупации, - писал Андрич в 1955 году французскому коллеге Клоду Авлину, автору предисловия к переводу "Травницкой хроники" в Париже. - Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград "самым несчастным городом в Европе". Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он действительно был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня это был перелом во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом".

Между тем именно в эти тяжелые годы и были написаны им романы "Травницкая хроника" и "Мост на Дрине", принесшие автору мировую известность.

Фото: depositphotos.com
Яхина и Пелевин стали одними из самых продаваемых авторов в России

В 1961 году Иво Андрич стал лауреатом Нобелевской премии "за силу эпического дара, которая позволила полностью раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны".

В этой связи Иво Андрич как-то заметил, что все истории мира - это одна история о сути человеческого существования. "Человек рождается без своего ведома и своей воли. И вот она брошена в океан бытия. Нужно плыть. Жить. Быть самым собой. Выдержать давление всего окружающего, все столкновенья, непредвиденные поступки, свои и чужие, которые чаще всего сверх меры наших сил. А превыше всего надо еще выдержать и свое осознание всего этого. Словом, быть человеком", - подчеркивал великий писатель.

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года, являясь главой Союза писателей Югославии, депутатом и академиком, признанным мыслителем, наследие которого с годами обретает новые пророческие смыслы.

В завершении хотелось бы привести еще одну цитату писателя: "Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им - истина".

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