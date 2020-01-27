Индия в декабре 2020 года направит в космос безногую искусственную женщину. Это станет подготовительным полетом перед запланированным на 2021-2022 годы запуском на околоземную орбиту космического корабля с индийским экипажем в рамках программы премьера Нарендры Моди по превращению Индии в космическую державу. Как заявила Индийская организация космических исследований (ISRO), робот в обличье женщины (вуманоид) будет первым "гаганнаутом". Это слово придумали индийские журналисты как производное от Gaganyaan - названия первого индийского пилотируемого космического корабля. Таким образом индийские покорители космоса будут отличаться от российских космонавтов, западных астронавтов и китайских тайконавтов.

Вуманоида зовут Виоммитра (с хинди переводится как "космический друг". - От ред). У нее приятное силиконовое лицо, густые черные волосы, большие глаза и чувственный рот. Также у нее есть две руки-манипулятора и торс, а больше ничего нет. Поэтому ее называют "полугуманоидом". Кстати, скептики говорят, что неясно, зачем вообще надо было придавать роботу сходство с человеком, если ног ему все равно не дали.

Виоммитра умеет говорить на двух языках, хинди и английском, причем слова на английском произносит с индийским акцентом. Как рассказывает о себе сама Виоммитра, "я могу выполнять все функции в команде. Быть оператором, контролировать системы жизнеобеспечения и окружающую среду в космическом корабле. Я могу быть компаньоном для астронавтов, опознавая их и отвечая на их запросы".

Отправляя в полет полугуманоида, в ISRO хочет собрать как можно больше данных о влиянии космической радиации и невесомости на экипаж космического корабля. Иными словами, Виоммитра возьмет на себя ту же миссию, что в других странах выполняли собаки, обезьяны и кошки.

Пока неясно, сколько полетов совершит Виоммитра в одиночестве, один или два, пока ее не включат в состав экипажа из живых "гаганнаутов". Сколько их будет на борту, один или три, также еще не определено. Планируется, что управляемый людьми корабль поднимется на высоту 400 километров. На этой высоте сейчас летает МКС. Управляемый полет стартует с космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе и должен пролиться неделю. Сейчас индийский экипаж начинает 11-месячную подготовку в России.