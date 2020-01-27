Инспекторы США и Канады совершат облет российских военных объектов

Новости

Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко 22:16
Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики 22:09
Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко 22:07
Задержан подозреваемый в ограблении певицы MARUV в Киеве 22:04
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии 22:03
В Ярославле возбуждено дело против участника ДТП с автобусами 21:32
Обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано" дали реальные сроки 21:18
Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за подушек безопасности 21:10
Лавров обратил внимание Чавушоглу на нарушение прекращения огня в Идлибе 21:02
Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань 18:29
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий" 18:26
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов 18:22
Андрей Тихонов: Буду рад увидеть матчи турнира в Катаре вживую 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 21:03
Рубрика: Власть

Полетят с недоверием

Инспекторы США и Канады совершат облет российских военных объектов
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Зарубежные военные инспекторы совершат облет российской территории в рамках международной программы "Открытое небо".

Группа офицеров из США и Канады уже приступила к выполнению наблюдательного полета, который ведется на канадском самолете наблюдения C-13OJ. В рамках договоренностей инспекция ведется строго по утвержденному маршруту.

Фото: Министерство обороны РФ
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, совместная миссия Канады и США проводит облет с 27 января по 1 февраля. "В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - подчеркнул Сергей Рыжков.

Интересно, что в ноябре прошлого года в конгрессе США появилась информация, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу. В частности, письмо, где говорится о таком варианте развития событий, опубликовал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел. Основная претензия в том, что, по мнению американских военных, якобы Россия очень избирательно выполняет договор и периодически нарушает положения этого соглашения.

В свою очередь, у РФ тоже накопились претензии к американским военным, однако решать все вопросы мы предлагаем за столом переговоров.

Пока непонятно, насколько решительно настроен Вашингтон на выход из договора. По мнению российских экспертов, есть надежда, что здравый смысл все-таки возобладает и взаимные инспекции будут продолжены.

В ноябре появилась информация, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу

Конечно, выход из договора не приведет к катастрофе, но удар по доверию в военно-стратегической сфере будет нанесен очень сильный. Договор по открытому небу специально разработали для мониторинга соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. То есть Россия показывает западным инспекторам, что не собирается вводить в приграничные зоны ударные комплексы и не стягивает войска. Инспекторы могут фотографировать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты военной инфраструктуры. Копию съемки может затребовать каждое государство - участник договора. Сейчас в эту международную программу входит более 30 стран.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам