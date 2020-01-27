Инспекторы США и Канады совершат облет российских военных объектов

Зарубежные военные инспекторы совершат облет российской территории в рамках международной программы "Открытое небо".

Группа офицеров из США и Канады уже приступила к выполнению наблюдательного полета, который ведется на канадском самолете наблюдения C-13OJ. В рамках договоренностей инспекция ведется строго по утвержденному маршруту.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, совместная миссия Канады и США проводит облет с 27 января по 1 февраля. "В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - подчеркнул Сергей Рыжков.

Интересно, что в ноябре прошлого года в конгрессе США появилась информация, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу. В частности, письмо, где говорится о таком варианте развития событий, опубликовал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел. Основная претензия в том, что, по мнению американских военных, якобы Россия очень избирательно выполняет договор и периодически нарушает положения этого соглашения.

В свою очередь, у РФ тоже накопились претензии к американским военным, однако решать все вопросы мы предлагаем за столом переговоров.

Пока непонятно, насколько решительно настроен Вашингтон на выход из договора. По мнению российских экспертов, есть надежда, что здравый смысл все-таки возобладает и взаимные инспекции будут продолжены.

В ноябре появилась информация, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу

Конечно, выход из договора не приведет к катастрофе, но удар по доверию в военно-стратегической сфере будет нанесен очень сильный. Договор по открытому небу специально разработали для мониторинга соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. То есть Россия показывает западным инспекторам, что не собирается вводить в приграничные зоны ударные комплексы и не стягивает войска. Инспекторы могут фотографировать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты военной инфраструктуры. Копию съемки может затребовать каждое государство - участник договора. Сейчас в эту международную программу входит более 30 стран.