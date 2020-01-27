Новости

Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань 18:29
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий" 18:26
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов 18:22
Андрей Тихонов: Буду рад увидеть матчи турнира в Катаре вживую 18:22
На столицу надвигается самый сильный снегопад с начала зимы 18:21
В Совфеде оценили значение СГ для интеграции на постсоветском пространстве 18:15
Путин обновил президиум Госсовета 18:12
Москалькова рекомендовала помиловать осужденную израильтянку 18:01
Россиянам рекомендовали отказаться даже от транзитных рейсов через Китай 17:56
Стала известна причина отравления студентов в Севастополе 17:45
Под Астраханью экс-чиновники выплатят миллионные штрафы за взятку 17:40
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет 17:24
В центре Москвы грузовик провалился в яму 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 20:02
Рубрика: В мире

Кук стрелял первым

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
В биографии Джеймса Кука, знаменитого мореплавателя и первооткрывателя Австралии, неожиданно появились новые детали. Оказалось, что Кук первым открыл огонь по австралийским аборигенам, причем сделал это, еще даже не ступив на землю нового континента - он произвел выстрел из мушкета с лодки. Как известно, в последние годы Национальный день Австралии, который страна отметила в воскресенье, все чаще становится предметом исторических споров. И вот теперь выяснилось, что Кук, считавшийся два столетия национальным героем, фактически был первым, кто развязал "войну" с коренным населением Австралии. На эти детали биографии мореплавателя обратил внимание местный писатель Питер Фицсаймонс, автор новой книги о Джеймсе Куке.
Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров

"Я был ошеломлен. Я подумал, что это шутка, что это не может быть правдой. Как это может быть правдой, если я всю свою жизнь читал про Кука и никогда об этом не слышал?", написал Фицсаймонс. На самом деле свидетельства о том, что именно Кук "встал на тропу войны", подстрелив аборигена, всегда лежали на поверхности и были доступными. Просто никто никогда не обращал на это должного внимания. Эта информация содержится в трех основных источниках - бортовом журнале самого Кука, а также в дневниках ботаника Джозефа Бэнкса и иллюстратора Сиднея Паркинсона, участвовавших в экспедиции.

Интересно, что Кук собственной рукой записал в журнале, что именно он сделал первые три выстрела в находившихся на берегу двух воинов-аборигенов, ранив одного из них. Однако этот эпизод покорения Австралии, отмечает Фицсаймонс, никогда не преподавался в австралийских школах и никогда не был известен широкой общественности. "Почему этому не учат в школе? Нет никаких сомнений - это то, что должно быть в школьной программе. Убежден, что кровоточащая рана нашего [австралийского] общества, связанная с жестоким прошлым по отношению к коренному населению, может начать затягиваться только через понимание этих событий", - уверен писатель.

В мире Океания Австралия

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу