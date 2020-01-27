В биографии Джеймса Кука, знаменитого мореплавателя и первооткрывателя Австралии, неожиданно появились новые детали. Оказалось, что Кук первым открыл огонь по австралийским аборигенам, причем сделал это, еще даже не ступив на землю нового континента - он произвел выстрел из мушкета с лодки. Как известно, в последние годы Национальный день Австралии, который страна отметила в воскресенье, все чаще становится предметом исторических споров. И вот теперь выяснилось, что Кук, считавшийся два столетия национальным героем, фактически был первым, кто развязал "войну" с коренным населением Австралии. На эти детали биографии мореплавателя обратил внимание местный писатель Питер Фицсаймонс, автор новой книги о Джеймсе Куке.

"Я был ошеломлен. Я подумал, что это шутка, что это не может быть правдой. Как это может быть правдой, если я всю свою жизнь читал про Кука и никогда об этом не слышал?", написал Фицсаймонс. На самом деле свидетельства о том, что именно Кук "встал на тропу войны", подстрелив аборигена, всегда лежали на поверхности и были доступными. Просто никто никогда не обращал на это должного внимания. Эта информация содержится в трех основных источниках - бортовом журнале самого Кука, а также в дневниках ботаника Джозефа Бэнкса и иллюстратора Сиднея Паркинсона, участвовавших в экспедиции.

Интересно, что Кук собственной рукой записал в журнале, что именно он сделал первые три выстрела в находившихся на берегу двух воинов-аборигенов, ранив одного из них. Однако этот эпизод покорения Австралии, отмечает Фицсаймонс, никогда не преподавался в австралийских школах и никогда не был известен широкой общественности. "Почему этому не учат в школе? Нет никаких сомнений - это то, что должно быть в школьной программе. Убежден, что кровоточащая рана нашего [австралийского] общества, связанная с жестоким прошлым по отношению к коренному населению, может начать затягиваться только через понимание этих событий", - уверен писатель.