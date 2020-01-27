"Я был ошеломлен. Я подумал, что это шутка, что это не может быть правдой. Как это может быть правдой, если я всю свою жизнь читал про Кука и никогда об этом не слышал?", написал Фицсаймонс. На самом деле свидетельства о том, что именно Кук "встал на тропу войны", подстрелив аборигена, всегда лежали на поверхности и были доступными. Просто никто никогда не обращал на это должного внимания. Эта информация содержится в трех основных источниках - бортовом журнале самого Кука, а также в дневниках ботаника Джозефа Бэнкса и иллюстратора Сиднея Паркинсона, участвовавших в экспедиции.
Интересно, что Кук собственной рукой записал в журнале, что именно он сделал первые три выстрела в находившихся на берегу двух воинов-аборигенов, ранив одного из них. Однако этот эпизод покорения Австралии, отмечает Фицсаймонс, никогда не преподавался в австралийских школах и никогда не был известен широкой общественности. "Почему этому не учат в школе? Нет никаких сомнений - это то, что должно быть в школьной программе. Убежден, что кровоточащая рана нашего [австралийского] общества, связанная с жестоким прошлым по отношению к коренному населению, может начать затягиваться только через понимание этих событий", - уверен писатель.