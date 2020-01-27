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27.01.2020 14:27
Рубрика: Власть

Из Конституции может уйти норма о слушании парламентом лидеров других стран

Текст: Галина Мисливская

Правила совместных заседаний Совфеда и Госдумы могут измениться. Из Конституции может исчезнуть норма о том, что палаты Федерального Собрания проводят совместное заседание для заслушивания выступлений глав иностранных государств. С такой инициативой выступил член рабочей группы паралимпиец Сергей Бурлаков на заседании в понедельник. Он предложил пересмотреть одну из статей, регламентирующих работу Федерального Собрания.

"Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств", - гласит пункт 3 статьи 100 Основного закона.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Бурлаков предлагает убрать из нее упоминание об иностранных политиках. "Считаю, что в нашей Конституции сохранилась архаическая норма, характерная для 90-х годов", - сказал он.

"Тогда наша страна часто зависела от мнения других стран, - продолжил Бурлаков. - В наше время благодаря нашему президенту каждый житель нашей страны уверен в полной ее независимости от внешних решений. Более того, глядя на международную ситуацию, можно говорить и о величии России которое достигнуто за последние десятилетия. Ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций с нашим президентом. Поэтому такие заслушивания нам не нужны".

"Вы вещь такую правильную говорите. Наверное не нужно", - поддержал Бурлакова сопредседатель группы группы Андрей Клишас. Он отметил, что палаты Федерального Собрания еще не собирались совместно для заслушивания глав иностранных государств, но такая норма есть. "Может быть, вы правы она смотрится немножечко нелепо. Мы обязательно обратим на это внимание, проработаем, посмотрим", - сказал он.

Клишас добавил, что лидеры иностранных государств и главы парламентов регулярно выступают и в Госдуме, и в Совфеде, а российские политики - в зарубежных парламентах. "Но вы правы. Собирать две палаты парламента - тем более что у нас раздельные всегда заседания - для выступления лидеров иностранных государств смотрится немного странно", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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