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27.01.2020 19:48
Рубрика: В мире

Подлил "масла в огонь"

Мемуары экс-советника президента США Джона Болтона обостряют межпартийную борьбу
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Не успевшая выйти в свет книга экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона уже вызвала очередной политический скандал в Вашингтоне. Как стало известно журналистам газеты The New York Times, мемуары отставного внешнеполитического помощника Дональда Трампа под названием "Комната, где это произошло. Воспоминания Белого дома" подтверждают причастность американского лидера к умышленной увязке вопросов нацбезопасности и внутриполитической борьбы. Это обстоятельство, по мнению комментаторов, настоятельно требует присутствия "ястреба" Болтона в качестве свидетеля на текущих слушаниях в сенате США по делу об импичменте Трампа, что может существенно повлиять на исход процедуры.
Коммерческий успех книги Джона Болтона уже гарантирован, можно даже не сомневаться. Фото: REUTERS Коммерческий успех книги Джона Болтона уже гарантирован, можно даже не сомневаться. Фото: REUTERS
Коммерческий успех книги Джона Болтона уже гарантирован, можно даже не сомневаться. Фото: REUTERS

Откуда к журналистам "утекло" содержание рукописи Болтона - с конца декабря прошлого года она находится в процессе изучения специализированным подразделением Совета национальной безопасности США (СНБ) на предмет возможного раскрытия в ней секретных сведений - можно только догадываться. Сам автор утверждает, что лишь передал черновик для анализа в СНБ в соответствии с принятой практикой. Согласно ей, все бывшие американские госслужащие с допуском к гостайне обязаны "прогонять" свои литературные опусы через такого рода цензуру. В ходе нее нередко целые страницы, а то и главы опубликованных в итоге книг оказываются изрядно заретушированными.

Фото: EPA/ JIM LO SCALZO
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На данный момент официально известно, что мемуары Джона Болтона, покинувшего Белый дом в сентябре прошлого года из-за возникших разногласий с Дональдом Трампом по поводу политики в отношении Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, официально выйдут в продажу 17 марта. На размещенном онлайн-ретейлером анонсе указывается: в книге будет 528 страниц и она уже доступна для предзаказа по цене 32,5 доллара США.

Заранее ознакомившиеся с содержанием мемуаров журналисты уже распространили их скандальную "выжимку". Из нее следует, что Болтон - ярый приверженец неоконсервативных подходов к американской внешней политике - вместе с госсекретарем и главой Пентагона в августе прошлого года лично высказывал Трампу сомнения на счет "заморозки" одобренной конгрессом США военной помощи Украине на сумму 391 миллион долларов. На что получил прямое указание главы Белого дома задержать выделение средств Киеву до тех пор, пока украинские власти не помогут ему с расследованиями в отношении нынешнего кандидата от демократической партии в президенты США Джо Байдена. Напомним, что именно в этом, по мнению политических оппонентов Трампа, и заключается факт злоупотребления Трампом служебными полномочиями, а следовательно, и необходимость смещения американского лидера с его поста.

Болтон, как представляется из соображений затаенной обиды за свою отставку, не против дать показания

Известные Джону Болтону, находившемуся 519 дней в самом центре принятия внешнеполитических решений администрацией Трампа, подробности "украинского досье" делают его важным для демпартии США свидетелем. О намерении вызвать Болтона на Капитолийский холм не раз заявляли демократы. Однако в сенате, где сейчас проходят слушания по импичменту Трампу, у них нет большинства. Положительно решить это можно, лишь перетянув на свою сторону не менее 4 из 53 республиканцев-сенаторов. Но станет ли кто-то из них политическим отщепенцем в свете предстоящих в ноябре выборов президента США, сказать сейчас сложно.

Фото: AP
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Сам Джон Болтон, как представляется из соображений затаенной обиды за свою отставку, не против дать показания, которые могут серьезно осложнить переизбрание его бывшего шефа. Между тем сам президент США заявил, что выступление Болтона в сенате может стать "проблемой национальной безопасности". "Он знает, что я думаю о мировых лидерах. Что произойдет, если он раскроет мое отношение к лидерам? Это не будет позитивным и сделает работу гораздо труднее", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом хозяин Белого дома категорически опровергает распространенные прессой фрагменты содержания книги. "Я никогда не говорил Джону Болтону о том, что помощь Украине связана с расследованием против демократов, включая Байдена... Если Болтон заявляет это, то только для того, чтобы продать книгу", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

В том, что коммерческий успех выходящей в самый разгар президентской избирательной кампании в США книги Джона Болтона уже гарантирован, можно даже не сомневаться. Как и в том, что главный политический бестселлер года изрядно подольет "масла в огонь" ожесточенной межпартийной борьбы в Вашингтоне.

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