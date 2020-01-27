Количество заболевших "уханьским гриппом" или "уханьской пневмонией" (так неофициально ­называют заболевание, вызванное коронавирусом 2019‑nCoV), - приблизилось к трем тысячам человек. Погибших - 81, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На вспышку инфекции, которая стремительно разлетается по миру, отреагировали финансовые рынки: биржи, курсы валют. Так, сдал позиции укреплявшийся весь прошедший год российский рубль.

Но, возможно, ситуация вот-вот повернется к лучшему или хотя бы стабилизируется. Во всяком случае, если всю последнюю неделю скорость распространения инфекции нарастала с коэффициентом 1,5 (то есть каждый день количество подтвержденных заражений увеличивалось в 1,5 раза), то в прошедшее воскресенье - впервые - эксперты зафиксировали замедление темпов роста (коэффициент 1,3). Прогноз, выполненный при помощи математического моделирования, таков: еще две недели число заболевших будет продолжать расти, затем - ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Так что если китайским специалистам сейчас приходится работать буквально в боевых условиях (гражданским медикам помогают военные врачи), то главная задача всех остальных стран, включая, конечно, и Россию, - продержаться и не пустить вирус свободно летать по миру.

Пока это получается, отметила Анна Попова: "Ни один случай заболевания из тех, что были зарегистрированы в других странах не был следствием передачи вируса за пределами Китая. Все случаи - завозные, паци­енты - незадолго до заболевания побывали в Китае".

Именно с этим связано введение усиленного, двойного контроля пропуска через границу граждан, прибывающих из неблагополучных регионов. Всех пассажиров досматривают дважды: индивидуально с помощью ручных тепловизоров, а также в потоке - с применением дистанционного оборудования. Любое подозрение - повышение температуры, кашель, одышка - достаточный повод для того, чтобы изолировать человека.

Впервые эпидемиологи зафиксировали небольшое замедление темпов распространения инфекции

Всех заболевших помещают под медицинское наблюдение вплоть до момента, когда будет точно установлена причина заболевания. С начала года досмотр на въезде в страну прошли уже более 1,16 млн человек. Более 100, у которых были признаки болезни, отправлены в стационар - обследоваться и лечиться. Пока ни у одного из "подозреваемых" китайский вирус не был обнаружен - все заразились банальной ОРВИ, гриппом, другими инфекциями, отметила Анна Попова.

Кстати, диагностика на вирус 2019-nCoV тоже используется двойная. Разработанные специально под китайский вирус тест-системы уже нарабатываются в необходимом количестве и направляются в 15 лабораторий в регионах. "Со специалистами проведен инструктаж, они подготовлены к работе", - отметила глава Роспотребнадзора.

Если в результате анализа, выполненного на месте, окажется, что в заболевании виноват именно китайский тип вируса, будет обязательно проведено контрольное тестирование. "Анализы, выполненные в региональных лабораториях, будут продублированы в институте "Вымпел", где была создана тест-система", - пояснила Попова. Она также подчеркнула, что важно грамотно организовать всю профилактическую работу в регионах.

А как в регионах?

От коронавируса начинает страдать все больше людей, здоровью которых он вовсе не угрожает. Так, именно из-за него сорвались давно запланированные китайские гастроли питерского оркестра "Таврический". О том, что гастроли отменяются, музыкантам сообщили представители правительства КНР буквально за сутки до вылета. Из-за смертельного вируса 2019-nCoV Пекин отменил все празднования в честь китайского Нового года. Услышать и увидеть оркестр под управлением его художественного руководителя Михаила Голикова должны были слушатели двух городов: 27 января концерт ждали в Нанкине, а 28-29 января - в Пекине. Артистам "Таврического" предстояло выступить на самых престижных площадках Поднебесной: в крупнейшем в Китае Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу и Большом театре Пекина - футуристической архитектурной "жемчужине" города. Приостановлен и туристический поток из России в Китай - пункты пропуска через границу с КНР на территории Приморского края закрыты. Правда, официально это связано не с опасностью проникновения коронавируса, а с празднованием в Китае Нового года по восточному календарю.

Но, по словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, даже когда пункты пропуска работу возобновят, "мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайской Народной Республике до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране".

- В настоящее время на территории Приморья туры в Китай не формируются как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов, - рассказал Константин Шестаков.

Вместе с тем началась работа по вывозу на родину всех жителей Приморья, уехавших "из зимы в лето" на популярный китайский курорт Санья. Он находится в провинции Хайнань, а ее правительство со вчерашнего дня ввело наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуации в сфере общественного здоровья. До особого распоряжения там закрыты все туристические достопримечательности.

Авиарейсы на Санью отменены до 16 февраля, а продажи туров приостановлены с 25 января. У туристов есть возможность перебронировать их на любую дату до 1 сентября текущего года.

Тем временем не подтвердилась распространенная в соцсетях информация о госпитализации владивостокского школьника с подозрением на коронавирус. Случаев заболевания им в Приморье не зарегистрировано, однако, по словам главы местного Роспотребнадзора Татьяны Детковской, отмечается незначительное превышение - на 2,5 процента - заболевания острыми респираторными инфекциями. Но в целом ситуация по ОРВИ и гриппу свойственна для данного времени года и остается в пределах нормы.

На всех 15 пунктах пропуска через границу с КНР работают специалисты Роспотребнадзора, а эпидемиологи вирусологической лаборатории Приморского края находятся в контакте с представителями главной вирусологической лаборатории "Вектор", расположенной в Новосибирске.

"Отбор материалов на специальную вирусологическую среду осуществляется у пациентов, которые въезжают на территорию края с признаками заболевания - эти материалы оперативно направляются в Новосибирск. На сегодня ни у кого из приморских пациентов коронавирус не выявлен", - заявила Татьяна Детковская. Между тем в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей и с Приморьем, и с Приамурьем, подтвердились девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, шестеро зараженных в Харбине, по одному случаю зафиксировано в городах Дацин, Муданьцзян и Суйхуа. А несколькими днями раньше в городе Муданьцзян этой провинции скончался от коронавируса мужчина…

В эти дни десятки граждан России не могут вернуться на родину из китайского города Хэйхэ - народное правительство Хэйхэ приняло решение продлить до 31 января отдых сотрудников пограничного перехода. Ранее планировалось, что китайская таможня, ушедшая на каникулы по поводу Нового года по восточному календарю, начнет свою работу 27 января. "Я сейчас в Хэйхэ, и со мной в гостинице еще одна девочка - вся в слезах, и тут еще один парень с Украины. Мы все ждали завтра, чтобы вернуться в Россию. Это точно, что завтра отправлений не будет? Где можно получить больше информации о работе таможни?" - пишет в соцсетях жительница Амурской области.

По информации тех, кто не может возвратиться домой, сейчас на сопредельном берегу Амура находится примерно тридцать россиян, есть среди них и один гражданин Украины. В Министерстве внешних связей правительства Амурской области пояснили, что сотрудники ведомства находятся в постоянном диалоге с коллегами из Народного правительства города Хэйхэ.

- Раньше 1 февраля таможня Хэйхэ свою работу не начнет. Организованные группы туристов будут возвращаться из Китая позже этой даты. Граждане, поехавшие в соседнюю страну в индивидуальном порядке, могут обратиться в центр помощи для иностранцев, который работает в соседнем городе - там им готовы оказать поддержку. Люди также могут изменить свой маршрут и покинуть Китай через любой другой пункт пропуска, - рассказали в региональном правительстве.

Все, кто попал в сложную ситуацию и не может вовремя возвратиться домой, имеют возможность позвонить на телефон "горячей линии", который работает в Амурском "белом доме". Обратившимся обещают оказать консультативную помощь.

Тем временем за сутки количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 6 человек. Таким образом, на 26 января там заболел уже 21 человек.

Подготовили Ольга Штраус, Ольга Журман и Александр Ярошенко

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Финансы

Китайский вирус заразил рубль и нефть

Коронавирус из Китая повысил уровень тревожности на мировых финансовых рынках. Инвесторы переключились с рисковых активов (а это в том числе и российские) к защитным. Главными пострадавшими от коронавируса, вероятно, станут прибыли сырьевых компаний, авиаперевозчиков и турфирм.

Так, вирус из Китая порядком ослабил нефтяные котировки. Цены на нефть марки Brent уже опустились ниже 60 долларов за баррель (это уровень осени) на опасениях, что распространение коронавируса снизит спрос на топливо и усилит переизбыток нефти на мировом рынке, констатирует главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Дешевеющее сырье потянуло вниз и курс российской валюты - в понедельник днем она колебалась возле 62,6 рубля за доллар. По прогнозу Соколова, курс теперь вполне может ослабнуть и до 63 рублей за доллар.

Российские ценные бумаги подешевеют вместе с другими активами развивающихся стран, прогнозирует аналитик. Но потери должны стать меньше из-за фундаментальной недооцененности российских ценных бумаг, а также сильных макропоказателей российской экономики (бюджетный профицит, сильный текущий счет, высокие резервы, низкий внешний долг), считает Соколов. Лучше других могут выглядеть акции, ориентированные на внутренний спрос, а также бумаги, которые будут выигрывать от увеличения госрасходов и реализации нацпроектов.

На фоне развития истории с коронавирусом наблюдается закономерный рост главного защитного актива - золота, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин (об инвестициях в золото и другие драгметаллы читайте на стр. 11). Оно продолжит дорожать, даже если текущие темпы распространения вируса просто сохранятся, считает аналитик. Также в подобные периоды глобальные инвесторы увеличивают в портфелях долю высоконадежных облигаций. Традиционно в момент возникновения рисков пандемии инвесторы начинают скупать акции фармкомпаний, которые могут получить вакцину и новые эффективные препараты, говорит Бахтин. Но однозначно недосчитаются прибыли компании, занимающиеся пассажирскими перевозками и туристическим бизнесом, добавляет аналитик.

Финансовые рынки в целом регулярно страдают от похожих эпидемий. Например, в 2003 году из-за эпидемии атипичной пневмонии потери ВВП Китая составили около 1%, стран Юго-Восточной Азии - 0,5%. Тогда давление на рынки продолжалось около четырех месяцев, вспоминает Соколов.

В этот раз ситуация усугубляется тем, что вспышка вируса пришлась на празднование Нового года в Китае, когда миллионы туристов разъезжаются и по стране, и по миру. Также за 17 лет возросла мобильность туристов из Китая и их платежеспособность (появились скоростные дороги, заметно выросли доходы среднего класса). С другой стороны, правительство Китая предпринимает активные и беспрецедентные меры для сдерживания распространения вируса (закрывает города, ограничивает транспортное сообщение), подчеркивает Соколов.

По его мнению, в итоге ситуация, скорее всего, будет развиваться по сценарию 2003 года. Ярко выраженное давление на рынки, вероятно, спадет в течение нескольких недель, когда появится больше ясности насчет реальной опасности вируса, ожидаемой вакцины и методов лечения. Поэтому текущую просадку на рынках можно рассматривать как возможность для покупки подешевевших активов, уверен аналитик.

Подготовил Роман Маркелов