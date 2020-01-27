Какие вузы оканчивали члены нового правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - выпускник Московского станкоинструментального института (МГТУ "СТАНКИН"). У него диплом инженера-системотехника. Преподаватели вуза сегодня с удовольствием вспоминают: студент Мишустин был очень увлечен компьютерами и даже основал студенческий компьютерный клуб. Кстати, СТАНКИН - альма-матер не только нового премьера: в свое время его окончил и Михаил Фрадков, председатель правительства в 2004-2007 годах. Но что интересно: в кабмине у Мишустина есть и еще один "станкиновец" - вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По специальности он тоже инженер-системотехник. И еще студентом вместе с однокурсниками основал одну из первых в СССР студий компьютерной графики. Тоже деталь.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов после окончания физматшколы поступил на экономфакультет МГУ им. Ломоносова, который окончил с отличием. Вице-премьер Дмитрий Григоренко - выпускник двух кубанских вузов: Кубанского госуниверситета по специальности "юриспруденция", а также Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента по специальности "финансы и кредит". В образовательном багаже вице-премьера Юрия Борисова - дипломы сразу трех учебных заведений: Калининского суворовского военного училища, Пушкинского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО и МГУ им. Ломоносова.
Вице-премьер Татьяна Голикова училась в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова (сейчас РЭУ им. Плеханова) по специальности "экономика труда". Ее новый коллега по кабмину Алексей Оверчук - выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Специальность - "экономическая кибернетика". Альма-матер вице-премьера Марата Хуснуллина - Казанский государственный финансово-экономический институт. Кроме того, у него за плечами переподготовка в Открытом университете Великобритании по специальности "Профессиональный менеджмент".
Юрий Трутнев - вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - окончил горный факультет Пермского политехнического института. И кстати, работал уже во время учебы. Вице-премьер Виктория Абрамченко - выпускница Красноярского государственного аграрного университета. А в 2004 году она окончила Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Совершенно логично, что РАНХиГС - один из вузов, в стенах которого получали если не первое, то второе высшее образование, учились в магистратуре или защищали диссертации многие российские министры. Не только новые, но и из прежнего состава правительства. Михаил Мишустин, например, защитил там докторскую, а министр обороны Сергей Шойгу - кандидатскую. Глава минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков - выпускники программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Сергей Кравцов, ставший министром просвещения, - выпускник программы подготовки Высшего резерва управленческих кадров.
Что касается конкретных вузов, то больше всего своих "воспитанников" в новом кабинете министров имеет МГУ - 5 выпускников. У СТАНКИНа, МГИМО и Тюменского госуниверситета - по два.
Министр транспорта Евгений Дитрих - МИФИ, Высшая школа приватизации
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - Санкт-Петербургский институт бизнеса и права
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин - Уфимский государственный нефтяной технический университет
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев - Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков - Самарская государственная экономическая академия, РАНХиГС
Министр просвещения Сергей Кравцов - Московский государственный открытый педагогический университет, МГИМО
Министр иностранных дел Сергей Лавров - МГИМО
Министр культуры Ольга Любимова - МГУ им. Ломоносова, ГИТИС (РАТИ)
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС
Министр спорта Олег Матыцин - Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры, Пекинский спортивный университет, РАНХиГС
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - Уральский государственный медицинский институт
Министр энергетики Александр Новак - Норильский государственный индустриальный институт, МГУ им. Ломоносова
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Государственный университет управления
Министр экономического развития Максим Решетников - Пермский государственный университет (сейчас ПГНИУ)
Министр финансов Антон Силуанов - Московский финансовый институт (сейчас - Финансовый университет при Правительстве РФ)
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - Тюменский государственный университет
Министр юстиции Константин Чуйченко - Ленинградский государственный университет (сейчас СПбГУ)
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев - Московский государственный социальный университет (сейчас - РГСУ)
Министр обороны Сергей Шойгу - Красноярский политехнический институт
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев - Тюменский государственный университет.