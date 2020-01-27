Киргизия полностью приостановила транспортное сообщение с Китаем в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, Киргизия усилила охрану границ с Китаем, чтобы не допустить передвижения как людей, так и продуктов питания.

- Особое внимание уделяется маршрутам, которыми провозят сельскохозяйственную продукцию, - подчеркнул глава правительства Киргизии. - На сегодня фактов ввоза коронавируса в республику нет, но, тем не менее, министерство обороны создало оперативную группу, которая будет также работать над выявлением вируса. На всех контрольно-пропускных пунктах организован санитарно-карантинный контроль. У нас действует национальная лаборатория вирусологии. Она готова проводить анализы. Лаборатории городов Бишкека и Оша прошли аккредитацию ВОЗ, есть все возможности выявить вирус. Реактивы и материалы также имеются в достаточном количестве. Во всех точках здравоохранения есть изоляторы. Если выявят людей с коронавирусом, их можно изолировать и лечить.

- На границе работают 170 эпидемиологов, - подчеркивает министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. - На сегодня в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но для профилактики мы рекомендуем сократить количество развлекательных мероприятий, а непосредственно гражданам - не посещать места массового скопления людей.

В то же время правительство республики выразило готовность помочь вернуться домой гражданам, находящимся на территории Китая. По данным разных источников, в КНР пребывают нескольких сотен жителей Киргизии, причем пятнадцать из них - в городе Ухань, где и произошла вспышка нового заболевания.

- Всего в этом городе проживало около 50 граждан Киргизстана, - утверждает замминистра иностранных дел КР Нурлан Ниязалиев. - Но большинство из них выехали из Уханя на каникулы. 14 оставшихся - студенты. Еще один - предприниматель. Мы поддерживаем с ними прямую связь. Они рассказывают нам о состоянии здоровья и о том, что происходит в городе. Заболевших среди них нет.