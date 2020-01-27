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Рубрика: В мире

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

Копия китайского армейского ударного вертолета Z-10WZ перед офисом Главного государственного авиастроительного концерна AVIC в Пекине. Фото: AP Photo/Andy Wong Копия китайского армейского ударного вертолета Z-10WZ перед офисом Главного государственного авиастроительного концерна AVIC в Пекине. Фото: AP Photo/Andy Wong
Копия китайского армейского ударного вертолета Z-10WZ перед офисом Главного государственного авиастроительного концерна AVIC в Пекине. Фото: AP Photo/Andy Wong

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Экспертам впервые удалось получить данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, поэтому настоящий доклад дает наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. Ранее из-за отсутствия необходимых данных точные ее оценки были невозможны, в результате чего китайских производителей не включали в список 100 крупнейших компаний мира, пишет ТАСС.

Так, в 2017 году первая двадцатка, согласно имевшейся у СИПРИ на тот момент информации, состояла из 11 американских, шести западноевропейских и трех российских компаний. Продажи США достигали 226,6 миллиарда долларов, России - 37,7 миллиарда. Однако, если бы тогда были доступны данные по китайским производителям, то все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в 54,1 миллиарда долларов, а три из них оказались бы в первой десятке.

Стало известно также, что военная промышленность КНР состоит из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института. Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC - производитель самолетов и авионики, на долю которой из общего национального объема приходится 20,1 миллиарда долларов. NORINCO является крупнейшим в мире производителем наземной техники, а объем ее продаж составляет 17,2 миллиарда долларов.

Авторы доклада подчеркивают, что для китайских производителей характерна специализация в какой-то одной области вооружений, тогда как компании других стран имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.

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