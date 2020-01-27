Количество вакансий курьеров за год выросло на 37%

Количество вакансий для курьеров за 2019 год выросло на 37%. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сервис "Авито.Работа". Отмечается, что средняя зарплата по таким предложениям - 42 тысячи рублей.

В то же время, по данным сервиса "Работа.Ру", пеший курьер может заработать в среднем 38 тысяч рублей, а курьер-водитель - 50 тысяч рублей. Впрочем, это приблизительные данные, поскольку большинство работодателей указывают только зарплатную "вилку", а реальное вознаграждение зависит от количества выполненных заказов.