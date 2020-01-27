Конкурсную программу "Золотой маски" открыли "Стиляги"

В Москве стартовала конкурсная программа "Золотой Маски"-2020. Открыли серию показов, которые продлятся до середины апреля, "Стиляги" Театра Наций. Постановка Алексея Франдетти - один из фаворитов в жанре "Оперетта - мюзикл", где заявлена сразу в пяти номинациях: собственно спектакль, работа режиссера, лучшие женская и мужская роли (Дарья Авратинская и Эмиль Салес), а также лучшая роль второго плана (Манана Гогитидзе).

Главная театральная премия страны новый сезон начинает с настоящего фейерверка: сразу после "Стиляг" в режиме нон-стоп (четыре спектакля за два дня!) зрителей ждет еще один мюзикл - "Винил" от пермского Театра-Театра. Работы Алексея Франдетти и Бориса Мильграма - главные соперники в своей "весовой категории", тем любопытнее, что в обоих в центре сюжета легендарная молодежная субкультура 50-х, а значит - яркие до ряби в глазах костюмы, лихие "коки" на головах и много-много музыки и танцев. Словом, будет что сравнивать.

Недавняя премьера Театра Наций - своеобразная версия "Стиляг" Валерия Тодоровского. И в фильме, и в мюзикле за основу взята повесть Юрия Короткова "Буги на костях". Перенести историю о комсомольце Мэлсе и его любви к красотке из клана "идейных врагов" Полине на театральную сцену оказалось не так-то просто: это один из самых дорогих спектаклей театра - дело в приобретении прав на сценарий и композиции. Немало времени ушло и на подбор артистов. Кастинг длился полгода, лучших отбирали из более чем 2500 претендентов. Но и это еще не все. Кому-то, как исполнителю роли Мэлса, надо было научиться играть на саксофоне ("от саксофона до ножа - один шаг", то и дело повторяют комсомольцы, предостерегая даже от мыслей о модной музыке), кому-то петь в воздухе…

Что петь? Ну, конечно, "Браво" и их "Желтые ботинки", "Король Оранжевое лето", "Я то, что надо", "Будь со мной", но не только. Звучит здесь и "Чайф", и "Моральный кодекс", и "Наутилус Помпилиус", и Гарик Сукачев.

А под эти заводные ритмы и пульс огней танцплощадок разворачивается драма. Столкновение двух систем ценностей наглядно демонстрирует главная декорация: стена на сцене. Одна ее половина - советская мозаика, другая - граффити. Протест, выбор, свобода, любовь - спектакль поднимает важнейшие темы, но тут же и охлаждает пыл: как бить себя в грудь, когда убежденный стиляга Фредди теперь дипломат в скучном сером костюме, когда Полли - та самая взбалмошная и отвязная Полли, ради которой отличник Мэлс завертел себе "кок" и перевернул всю свою жизнь! - теперь только и приговаривает: "у всех нормальные семьи, только наш папа заигрался".

А Мэлс заигрался. Однажды сделав выбор, он сделал его навсегда. И теперь те, кто открыл ему двери в совершенно новый мир, вдруг спокойно говорят: "Стиляги" - это всего лишь наша выдумка, их никогда не было". Сможет ли герой расстаться с иллюзиями? Сможет ли он остаться с Полиной?

"Стиляги" Франдетти не копируют фильм. Они могут произвести даже гораздо большее впечатление за счет включенности зрителей: персонажи появляются из зала, танцуют между рядов. Но самый завораживающий момент - танец пар в воздухе. Звезд на ночном небе загорается все больше, герои поднимаются все выше... И даже если вы все-таки решите, что любовная лодка Мэлса и Полли "разобьется о быт", эта сцена тихонько подскажет: все было правильно.

Тем временем

Всего в конкурсной и во внеконкурсных программах "Золотой Маски", которая пройдет в Москве с 25 января по 15 апреля, примет участие 81 российский театр из 29 городов. Зрителей ждут более 250 показов спекталей.

Впервые в конкурсной программе участвуют Театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы, а также Чехов-центр из Южно-Сахалинска. Среди дебютантов этого года Молодежный театр из Архангельска, Кировский танцевальный проект "Солянка", Национальный театр Карелии из Петрозаводска, Мобильный художественный театр, Музыкальный театр "Амадей", Фонд V-A-C, Проект В. Приваловой из Москвы.