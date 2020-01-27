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27.01.2020 12:00
Рубрика: Власть

Косачев: Поправка о верховенстве Конституции отвечает европейской практике

Текст: Галина Мисливская
Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что предложенная президентом поправка в статью 79 Основного закона соответствует практике правоприменения конституционных норм в странах Европы.

Напомним, Владимир Путин предложил дополнить упомянутую статью следующим уточнением: "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Формулировка предельно четкая, тем не менее "есть большое количество спекуляций о том, что Россия пошла каким-то своим особым путем", отметил Косачев.

Однако, по его словам, в таком подходе нет отклонения от норм международного права и существующей в Европе практики. "Мы тщательнейшим образом просмотрели эту практику", - заявил сенатор и привел в пример реакцию стран ЕС на решение ЕСПЧ по иску итальянских атеистов и представителей нехристианских конфессий. Они потребовали убрать распятие их государственных школ, сославшись на то, что демонстрация христианской символики ограничивает их религиозные свободы.

ЕСПЧ этот иск удовлетворил, напомнил Косачев, решению подчинились многие страны-участницы Европейской конвенции по правам человека, но "не дрогнула Германия" - там отказались выполнять требование ЕСПЧ, сославшись на то, что конституция страны является "единственным и высшим источником права".

Сенатор также уточнил, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека не федеральным конституционным, а обычным федеральным законом, что автоматически ставит этот документ ниже Конституции страны.

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