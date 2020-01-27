Лавров обратил внимание Чавушоглу на нарушение прекращения огня в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии. Как проинформировали на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на случаи нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнув необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов.

Министры также рассмотрели практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года. И подтвердили свою поддержку работы Конституционного комитета в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран-гарантов Астанинского процесса.

Ранее МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.

В заявлении отмечается, что террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.