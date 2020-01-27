Лукашенко ознакомился с результатами работы таможенной службы

Прогнозный показатель таможенных поступлений в бюджет Беларуси по итогам минувшего года выполнен на 100,5 процента, доложил 27 января Александру Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает пресс-служба главы государства.

При этом глава государства попросил отраслевого руководителя обратить особое внимание в своем докладе на формирование доходной части республиканского бюджета. Президент дал понять, что в скором времени деятельность таможенных органов будет рассмотрена более подробно, в рамках отчета правительства об итогах работы экономики в прошлом году.

Уже после встречи с президентом Сенько сообщил прессе, что в истекшем году в республиканский бюджет поступило свыше 9,065 млрд платежей в белорусских рублях. Правда, уточнил он, это почти на 400 млн рублей меньше, чем в 2018 году.

Касаясь общего объема грузов, которые прошли через границу, руководитель таможенной структуры страны пояснил, что за 2019 год на ввоз и вывоз было перемещено 111 млн тонн товаров, что на 3,2 млн тонн меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля. "При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4 процента до 17,5 млн тонн, из них 11,4 млн тонн - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1 процента. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска", - уточнил Сенько.

Истекший год, по его словам, добавил работы и правоохранительным органам республики. Таможенные структуры в 2019 году выявили 47,3 тысячи правонарушений и 387 преступлений. Возбуждено 181 уголовное дело по фактам незаконного перемещения через границу наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 645 кг наркотиков. Это почти в три раза больше, чем годом раньше. "Самые крупные четыре партии пытались поставить через территорию страны в сторону Российской Федерации - практически 500 кг наркотиков", - добавил Сенько.

Кроме того, участились и попытки незаконного перемещения через границу наличных денежных средств. Если в 2018 году было изъято валюты на 1,6 млн белорусских рублей, то в истекшем эта цифра возросла практически в шесть раз, констатировал таможенный руководитель РБ.