Mail.ru обрушился по всей России и в других странах

Крупный российский сервис электронной почты Mail.ru с утра понедельника, 27 января, работает с заметными перебоями. Пользователи жалуются на невозможность войти в свои аккаунты.

При попытке ввести логин и пароль система выдает сообщение ошибке: "По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен".

Первые отчеты о сбоях в работе Mail.ru появились около 10:30 по московскому времени, сообщает Downdetector.ru. Жалобы пользователей также массово публикуются в соцсетях.

А что за сбой на МЭЙЛ.РУ. У меня одного почта не работает? — ЮГ + 21 (@SAHARA___) January 27, 2020

Почта мейл ру легла и не хочет вставать, как же я ее понимаю((( — Дмитрий Мелихов (@freim_48) January 27, 2020

О сбое сообщают и в других странах - например, Казахстане. Сотрудники Mail.ru Group в курсе ситуации, причина перебоев в работе сервиса не раскрывается.