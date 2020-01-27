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Mail.ru обрушился по всей России и в других странах

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2020,  
11:59
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупный российский сервис электронной почты Mail.ru с утра понедельника, 27 января, работает с заметными перебоями. Пользователи жалуются на невозможность войти в свои аккаунты.

При попытке ввести логин и пароль система выдает сообщение ошибке: "По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен".

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Первые отчеты о сбоях в работе Mail.ru появились около 10:30 по московскому времени, сообщает Downdetector.ru. Жалобы пользователей также массово публикуются в соцсетях.

О сбое сообщают и в других странах - например, Казахстане. Сотрудники Mail.ru Group в курсе ситуации, причина перебоев в работе сервиса не раскрывается.

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