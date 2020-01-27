Mail.ru обрушился по всей России и в других странах

Крупный российский сервис электронной почты Mail.ru с утра понедельника, 27 января, работает с заметными перебоями. Пользователи жалуются на невозможность войти в свои аккаунты.
При попытке ввести логин и пароль система выдает сообщение ошибке: "По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен".
Первые отчеты о сбоях в работе Mail.ru появились около 10:30 по московскому времени, сообщает Downdetector.ru. Жалобы пользователей также массово публикуются в соцсетях.
А что за сбой на МЭЙЛ.РУ. У меня одного почта не работает?— ЮГ + 21 (@SAHARA___) January 27, 2020
Почта мейл ру легла и не хочет вставать, как же я ее понимаю(((— Дмитрий Мелихов (@freim_48) January 27, 2020
Почта https://t.co/FYbhuKvgzs легла, и вся работа встала. @mailru включите почту плиз!!!!!— Lissy_DrumSis_frumz (@LFrumz) January 27, 2020
О сбое сообщают и в других странах - например, Казахстане. Сотрудники Mail.ru Group в курсе ситуации, причина перебоев в работе сервиса не раскрывается.
Мы в курсе, чинимся!— Почта Mail.ru (@e_mail_ru) January 27, 2020