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27.01.2020 20:59
Рубрика: Власть

Чтоб не тонули и не горели

Сезонные риски взяты на особый контроль
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
О подготовке к природным бедствиям отчитались МЧС России и Рослесхоз. Нынешняя зима бьет все рекорды по аномалиям, что заставляет обращать повышенное внимание на сезонные риски. У МЧС на особом контроле опасности по паводкам, сходу лавин и по выходу людей на тонкий лед. А Рослесхоз усиливает подготовку к лесопожарному сезону 2020.

Стало известно, что в стране объявлен первый режим ЧС. Он введен в Дзун-Хемчинском районе Тувы. Там населению угрожают подтопления. И это несмотря на то, что зима еще в полном разгаре. А в Сибири и на Дальнем Востоке она еще и морозная.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
МЧС России составило план технического перевооружения на 2020 год

Но, по сообщению пресс-службы регионального главка МЧС, режим "чрезвычайная ситуация" введен именно в связи с подъемом грунтовых вод в городе Чадан. Пока там подтоплены один частный дом и 23 приусадебных участка. Но ситуация продолжает ухудшаться. В готовность приведены четыре пункта временного размещения. Для защиты других домов отсыпано 180 тонн грунта, сейчас соответствующие службы копают дополнительную траншею для отвода воды.

Экстренные службы пока успешно справляются и с пожарами. В частности, по данным, которые вчера на селекторном совещании привел первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, за неделю в стране зарегистрировано более 3,7 тысячи техногенных пожаров, потушены 15 пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. В каждом случае проведена своевременная эвакуация посетителей. Кроме того, ликвидирован один природный пожар в Крыму.

Зима бьет рекорды по аномалиям, риски будущих паводков и пожаров требуют особого внимания

Пока действующих очагов больше нет. Но в 2019 году в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах зафиксировано увеличение количества пожаров по сравнению с 2018 годом. Эта же тенденция не исключена и в этом году. Департаменту лесного хозяйства по ЮФО поручено обеспечить контроль за эффективностью расходования денег в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". Состоялась передача лесхозам Кабардино-Балкарии лесопожарной техники, закупленной в рамках этого проекта.

Кроме того, сохраняется опасность снежных лавин и провалов под лед людей и техники. Подобные инциденты произошли в пяти субъектах Южного, Северо-Западного, Центрального федеральных округов. За неделю зафиксирован сход 92 снежных лавин. А на водных объектах произошло 14 происшествий.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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