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27.01.2020 09:26
Рубрика: Общество

Медики назвали еще один способ передачи коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские врачи предупредили, что коронавирус, стремительно распространяющийся по миру, может проникать в организм человека через глаза.

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Китайский доктор Ван Гуанфа, оказывавший помощь заболевшим и заразившийся атипичной пневмонией сам, заявил, что мог инфицироваться через слизистую глаз, так как, соблюдая меры предосторожности, он, тем не менее, не носил защитных очков, сообщила Daily Mail.

Ведущие вирусологи подтвердили, что это "абсолютно возможно" - аналогичным образом, через слизистую глаз при прикосновении к ним руками, происходит также заражение "обычными" штаммами гриппа. Это - в дополнении к стандартным путям инфицирования - при вдыхании микроскопических капель слизи, выделяемой больными людьми при кашле и чихании. В связи с этим многие врачи полагают, что ношение маски лишь снижает вероятность заражения, но не исключает риски полностью.

В дополнительных рекомендациях ВОЗ значатся и такие: носить перчатки в общественном транспорте, тщательно мыть (и дезинфицировать) руки после пребывания в общественных местах, не прикасаться руками к лицу и глазам.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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