Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства

Председатель "Единой России", замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ближайшее время провести специальную встречу руководства партии с новым председателем правительства и министрами.

"Я сегодня обсуждал это с председателем правительства", - сообщил Медведев на заседании бюро Высшего совета "Единой России". Одной из главных тем обсуждения стала реализация Послания президента. Партии предстоит в короткий срок нормативно обеспечить те задачи, которые президент поставил в послании 15 января. "Единая Россия" готова помочь правительству в этой сфере. Медведев заявил, что необходимо провести консультации с представителями правительства, его социального блока по всем чувствительным вопросам.

Председатель партии также подчеркнул, что "Единая Россия" несет ответственность за работу правительства. Ведь она поддержала его новый состав.

"Поддержка любого правительства и, конечно, нового правительства означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность не только перед однопартийцами, не только перед теми, кто так или иначе разделяют курс "Единой России", а вообще перед всеми гражданами нашей страны", - пояснил он.

Поэтому партия "должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам и нуждам людей на местах", отметил Медведев. Но при этом она не должна подменять исполнительную власть, у нее свои задачи.