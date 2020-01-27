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27.01.2020 10:55
Рубрика: Спорт

Медведев уступил Вавринке в пяти сетах в четвертом круге Australian Open

Текст: Максим Домчев
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису, уступив в пяти сетах представителю Швейцарии Станисласу Вавринке.
Фото: AP Photo/Andy Brownbill Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Фото: AP Photo/Andy Brownbill

В матче четвертого круга Australian Open в соперники Медведеву достался опытный Вавринка, с которым россиянин уже встречался и которого обыгрывал. Наш спортсмен выглядел фаворитом в этой встрече, впрочем, Вавринка не относится к тем соперникам, которые легко сдаются на милость победителя.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY
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В стартовом сете швейцарец действовал увереннее и добился победы - 6:2. Во втором лучше действовал уже россиянин, вернувший сопернику должок - 6:2. И третья партия принесла успех Медведеву - 6:4.

Переломным получился четвертый сет. Вавринка заиграл так, как может только он - мощно и точно. Его могучие подачи и удары раз за разом ставили россиянина в тупик, однако Медведев все же смог довести партию до тай-брейка, но там Вавринка выиграл почти без шансов.

Пятый сет Медведев начал с того, что отдал свою подачу. После этого у него были шансы сравнять счет, но собственные ошибки и блестящая игра соперника не позволили россиянину спастись. При счете 2:4 Медведев отдал подачу, и исход поединка сомнений уже не вызывал. Вавринка довел дело до победы - 6:2.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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