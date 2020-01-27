Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве

В правительстве России работает "закон сохранения Дмитриев Николаевичей". Такой любопытный вывод сделал бывший премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии.

После того, как на мероприятии выступил вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, Дмитрий Анатольевич Медведев, как он выразился, "с удовольствием" отметил "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".

"Если один выбывает, то второй его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой", - приводит шутку Медведева РИА Новости.

Кроме Чернышенко, в текущем составе правительства два Дмитрия Николаевича - министр сельского хозяйства Патрушев и глава Минприроды РФ Кобылкин. В прежнем кабинете работал вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак.