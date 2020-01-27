Михаил Мишустин произвел новые назначения в правительстве

Кадочникову 41 год, он кандидат экономических наук. С 2016 по 2018 годы был президентом Центра стратегических разработок (ЦСР), участвуя, среди прочего, в разработке Стратегии-2020.

Боковой - также 41 год. Была депутатом Госдумы. С 2012 года - член Совета Федерации. Занимала пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Кроме того, Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, которая занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.