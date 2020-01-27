Михаил Мишустин произвел новые назначения в правительстве

Новости

Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора 23:50
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях 23:33
В Подмосковье умерла 14-летняя школьница 23:04
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда РФ 22:24
Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко 22:16
Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики 22:09
Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко 22:07
Задержан подозреваемый в ограблении певицы MARUV в Киеве 22:04
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии 22:03
В Ярославле возбуждено дело против участника ДТП с автобусами 21:32
Обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано" дали реальные сроки 21:18
Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за подушек безопасности 21:10
Лавров обратил внимание Чавушоглу на нарушение прекращения огня в Идлибе 21:02
Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 23:21
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин произвел новые назначения в правительстве

Павел Кадочников назначен заместителем министра финансов, а Людмила Бокова - замглавы Минкомсвязи РФ. Соответствующие распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на портале правительства.
Павел Кадочников. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Павел Кадочников. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Павел Кадочников. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кадочникову 41 год, он кандидат экономических наук. С 2016 по 2018 годы был президентом Центра стратегических разработок (ЦСР), участвуя, среди прочего, в разработке Стратегии-2020.

Фото: Константин Завражин/РГ
Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

Боковой - также 41 год. Была депутатом Госдумы. С 2012 года - член Совета Федерации. Занимала пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Кроме того, Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, которая занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Людмила Бокова. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минфин Правительство Минкомсвязь Формирование нового правительства России

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам