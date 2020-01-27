Роспотребнадзор за два дня должен подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин во время специального совещания.

На фоне постепенного распространения нового вируса по миру глава правительства собрал вчера специальное совещание. В нем приняли участие вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Разговор шел о мерах, которые могли бы предотвратить появление смертельной инфекции на территории России, и об организации мероприятий по профилактике. Пока что, констатировали участники совещания, в стране не выявлено ни одного случая заболевания.

Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию, в работу которого также подключат МЧС, МВД и минпромторг. Регулярные отчеты о ситуации будут поступать главе государства. Отдельное срочное задание получил от премьер-министра Роспотребнадзор - в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Председатель правительства собрал своих заместителей, чтобы поговорить о том, что необходимо предпринять для реализации Послания президента. Мишустин напомнил об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров. "Первое - это борьба с бедностью, поддержка семей, второе - ускорение экономического роста, третье - активная реализация национальных проектов. Все эти темы должны быть конкретизированы и фактически найти конкретное свое отражение в сроках и финансовых источниках в ближайшее время", - подчеркнул он. "Главное, определиться с персональной ответственностью, чтобы мы понимали, кто за что отвечает - это руководители проектных комитетов и, соответственно, руководители направлений по национальным проектам. Непосредственно руководить этими направлениями будут заместители председателя правительства", - сказал Михаил Мишустин.

Пока что, констатировали участники совещания, в стране не выявлено ни одного случая заболевания

Ранее кураторам национальных проектов премьер поручил до 20 февраля представить предложения по их уточнению, а министерство экономического развития в этот же срок должно подготовить уточненный единый план по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года. Как сообщили в Белом доме, вчера на совещании глава правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.