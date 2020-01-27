Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора

Куратор так называемой мусорной реформы в стране - Российский экологический оператор - получил нового руководителя. Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина им стал Илья Гудков.

"Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года", - отмечается в тексте распоряжения, опубликованного в понедельник на сайте кабмина.

Российский экологический оператор займется реализацией реформы, которая стартовала в России с января 2019 года. Ее цель - сформировать цивилизованную практику обращения с мусором в стране, ликвидировать незаконные свалки и снизить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Как напоминает "Интерфакс", в феврале 2019-го РЭО возглавил Денис Буцаев, который досрочно оставил свой пост в ноябре.

Илья Гудков ранее работал гендиректором ФКУ "Ространсмодернизация".