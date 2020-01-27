Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов

В правительстве посмотрят, что уже сделано в рамках национальных проектов, чтобы внести изменения в принципы работы для реализации национальных целей развития.

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник провел совещание со своими заместителями, сообщили в пресс-службе правительства. В ходе встречи обсуждалась реализация Послания президента. "Также председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов", - подчеркнули в Белом доме.