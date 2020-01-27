Мосгорсуд принял к рассмотрению заявление по законности постановления о федеральном розыске адвоката Игоря Третьякова - фигуранта уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".

Как сообщил адвокат Станислав Шостак, его клиент просит признать незаконным постановление следователя от 25 июля 2018 года об объявлении Третьякова в розыск, которое, по мнению защитника, было вынесено с существенным нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

Адвокат также настаивает на объективности и принципиальности суда при новом рассмотрении дела. И просил отменить постановление о розыске Третьякова, так как якобы его клиент в момент объявления в федеральный розыск находился на заранее запланированном отдыхе на Байкале, и о возбужденном в отношении него уголовном деле он узнал из СМИ. Позже юрист был задержан и арестован. Но настаивает, что решение о его розыске должно быть отменено.

Напомним, Третьяков проходит по делу о хищениях в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. Обвиняемыми также являются бывший гендиректор Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.

Следствие считает, что за два года фигуранты уголовного дела похитили эти средства у "Роскосмоса", заключив фиктивные договоры на оказание юридических услуг с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". В действительности все юридические услуги по этим договорам выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО имени Лавочкина.

В ходе расследования Аверьянова заключила сделку и частично признала вину в обмен за освобождение из СИЗО под домашний арест. Третьяков свою вину не признает.

Арбитражный суд Московского округа 5 октября 2019 года признал законным решение о взыскании с адвоката Третьякова 308 миллионов рублей, полученных им в качестве гонорара успеха.