Можно брать. В России подешевели смартфоны Xiaomi, Huawei и Vivo

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo проводят в России акцию "Киберпонедельник", в рамках которой популярные модели мобильных девайсов можно будет купить со скидкой.
У Huawei и Vivo акция пройдет с 27 по 30 января, у Xiaomi - с 27 января по 2 февраля.
Xiaomi предлагает со скидкой следующие устройства:
- Mi 9 Lite;
- Mi A3;
- Redmi 6A;
- Redmi 7A.
К некоторым другим моделям предлагают в подарок наушники и другие аксессуары.
В свою очередь, Huawei снизила цены на такие модели:
- Huawei P30 Pro;
- Huawei P30 Lite;
- Huawei Mate 20 Pro;
- Huawei Nova 5T;
- Huawei P Smart 2019;
- Huawei Y7;
- Huawei Y6;
- Honor 20;
- Honor 20 Pro;
- Honor 9X;
- Honor 10i;
- Honor 20S;
- Honor 8A;
- Honor 8S;
- Honor 7A.
Со скидкой продаются и другие устройства компании - планшеты, наушники, умные часы, фитнес-браслеты.
Наконец, Vivo объявила о снижении цен на следующие модели:
- Vivo V17 Neo;
- Vivo Y19;
- Vivo Y12.