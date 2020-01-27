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Можно брать. В России подешевели смартфоны Xiaomi, Huawei и Vivo

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2020,  
15:06
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo проводят в России акцию "Киберпонедельник", в рамках которой популярные модели мобильных девайсов можно будет купить со скидкой.

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У Huawei и Vivo акция пройдет с 27 по 30 января, у Xiaomi - с 27 января по 2 февраля.

Xiaomi предлагает со скидкой следующие устройства:

- Mi 9 Lite;

- Mi A3;

- Redmi 6A;

- Redmi 7A.

К некоторым другим моделям предлагают в подарок наушники и другие аксессуары.

В свою очередь, Huawei снизила цены на такие модели:

- Huawei P30 Pro;

- Huawei P30 Lite;

- Huawei Mate 20 Pro;

- Huawei Nova 5T;

- Huawei P Smart 2019;

- Huawei Y7;

- Huawei Y6;

- Honor 20;

- Honor 20 Pro;

- Honor 9X;

- Honor 10i;

- Honor 20S;

- Honor 8A;

- Honor 8S;

- Honor 7A.

Со скидкой продаются и другие устройства компании - планшеты, наушники, умные часы, фитнес-браслеты.

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Наконец, Vivo объявила о снижении цен на следующие модели:

- Vivo V17 Neo;

- Vivo Y19;

- Vivo Y12.

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