На карибском побережье Кубы ждут туристов из России и строят новые отели

- Я дам хорошую скидку, если купите несколько сувениров - пожалуй, сейчас так чаще всего начинают беседу с иностранцами практически в любом сувенирном магазинчике в кубинском городе Сьенфуэгосе. Ну а после покупки какой-нибудь памятной безделушки разговор начинается сам собой. Кажется, что кубинцы способны разговорить кого угодно, даже если собеседник совершенно не владеет испанским. Кстати, многие туристы это ценят, поскольку, даже не понимая ни местного языка, ни английского, объясниться не составляет труда, хотя и выглядит это порой комично. Что говорить - Куба сближает.

Ну а если языкового барьера нет - тогда вероятность не вступить в беседу практически исключена. Тут же и выясняется, с чем связаны щедрые скидки на сувениры. Все дело в том, что спрос на них значительно упал после того, как летом прошлого года власти США запретили круизным лайнерам заходить в кубинские порты.

Сьенфуэгосу - столице одноименной провинции - посчастливилось быть одним из трех городов острова Свободы, наряду с Гаваной и Сантьяго-де-Куба, где регулярно швартовались огромные круизные лайнеры. Сьенфуэгос расположен в центральной части Кубы на побережье Карибского моря. В живописную бухту, вход в которую охраняет старинная крепость Хагуа, и заходили пассажирские корабли, постоянно привозя тысячи туристов. Именно из-за них в городе такое количество сувенирных магазинов. Ведь, кроме сувениров такие туристы ни на что больше деньги и не тратили: они не только не останавливались в местных отелях и почти не пользовались такси, но зачастую даже питание было предусмотрено организаторами путешествия на борту лайнера. Так и получается, что ориентированный на пассажиров круизных лайнеров частный бизнес больше всех пострадал от введенных американцами ограничений.

А вот ситуация в гостиничном секторе совершенно другая. Здесь влияние пресловутой американской блокады куда ниже. За годы суровых ограничений со стороны США Куба научилась обходиться, помимо прочего, и без американских туристов. Ну а непродолжительный глоток свежего воздуха, которым было потепление отношений между Гаваной и Вашингтоном в период президентства Барака Обамы, не привел к кардинальному пересмотру туристических ориентиров.

Вот и сейчас в разговоре с "РГ" директор по продажам трех расположенных в Сьенфуэгосе отелей испанской сети Melía Лилиана Перес рассказывает, что заполняемость гостиниц от американских запретов никак не пострадала. Она говорит, что основным рынком продолжает оставаться европейский. Именно из Испании, Франции, Италии приезжает больше всего туристов. А вот из России туристов в Сьенфуэгосе пока не так много. Перес с грустью объясняет это тем, что город находится в стороне от привычных для россиян туристических направлений, и надеется на то, что туроператоры обратят внимание на этот удивительный город.

Хотя Сьенфуэгос по кубинским меркам и не старый (ему всего лишь 200 лет), посмотреть здесь есть на что - недаром исторический центр города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чистые и ухоженные улочки Сьенфуэгоса полны уникальных с точки зрения архитектуры зданий. Ведь здесь в 19 веке селились богачи, которые и построили множество необычных домов и дворцов, ставшей визитной карточкой города.

Тринидад - колониальный город с полутысячелетней историей

В часе езды от Сьенфуэгоса по живописной дороге, периодически спускающейся к самому побережью Карибского моря, расположен один из самых колоритных городов Кубы. Это Тринидад - город с более чем полутысячелетней историей на юге центральной провинции Санкти-Спиритус. Он старше Гаваны - в 1514 году его основал конкистадор Диего Веласкес, и вскоре город стал богатейшим центром сахарной промышленности Острова. Сейчас здесь постоянно проживают всего чуть более 75 тысяч человек. Но Тринидадом они по праву гордятся. Ведь считается, что Тринидад - один из наиболее сохранившихся колониальных городов Латинской Америки. С 1988 года он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь сохранились мощенные брусчаткой улицы, построенные в 17-19 веках дома местной знати, которая сделала себе состояние на прозводстве сахара в близлежащей живописнейшей долине Де-лос-Инхеньос. Практически любой ресторан в Тринидаде похож на музей. Тут обязательно подадут блюда с фарфоровых тарелках 19 века, на стенах будут развешаны предметы 18 века из обихода бывших владельцев этого дома, а рядом неизменную кубинскую сальсу будут играть на старинных гитарах.

Гуляя по центру Тринидада на дверях разноцветных домов повсюду можно увидеть таблички, сообщающие, что в этом доме иностранец может снять комнату. В одном из таких домов хозяйка Марисоль показывает уютную комнатку, в которой она готова принять туристов. Женщина говорит, что одна пара утром только уехала, а другие постояльцы приедут завтра. Кубинка рассказывает, что практически никогда больше одного-двух дней ее жилье не пустует - спрос стабильно высокий. Марисоль говорит, что он сильно вырос после того, как около года назад она разместила объявление о сдаче комнаты на одном из популярных международных интернет-сервисов по аренде жилья в частном секторе. Теперь за 20-30 долларов в сутки в зависимости от сезона она предлагает небольшой номер со своей ванной комнатой в колониальном доме 1831 года постройки.

Именно близость к истории особенно хвалят приезжающие туристы, рассказывает Марисоль. Ведь здесь сохранилась даже мебель 19 века. В комнате также нет привычных нам окон - здесь как и во всех колониальных домах просто ставни на окнах, которые закрываются на ночь. Днем же большие распахнутые окна позволяет воздуху свободно циркулировать, что раньше спасало от жары. Теперь же повсюду установлены системы кондиционирования - от современных технологий никуда не деться.

Особую грусть у Марисоль вызывает привязанность приезжающих иностранцев к своим смартфонам. Она рассказывает, что ей даже пришлось провести интернет. Хотя для нее намного важнее живое настоящее общение, она понимает, что туристы сейчас не могут обойтись без всевозможных интернет-ресурсов и не способны отдохнуть от ставших чем-то обыденным соцсетей. На Кубе же все иначе. Соцсеть здесь - это традиционные вечерние посиделки с соседями и друзьями. Прямо посреди улицы ставится стол, за которым все и собираются обсудить последние события. Куба и вправду во многом является машиной времени, переносящей в прошлое.

Но власти Острова, похоже, все-таки понимают, что свою историю необходимо помнить и бережно хранить, но это не значит, что не надо двигаться вперед. Как пример - все тот же туристический сектор, который переживает настоящий строительный бум. В том же Тринидаде проблем с недостатком туристов не было никогда, поэтому тут и строят новые отели. Например, недавно открыт современный отель "La Popa", который архитекторам удалось вписать на вершину горы, не затронув развалины одной из старинных церквей города. Отсюда открывается потрясающая панорама города, а вдали виднеется Карибское море. Здесь на его побережье - пляже Анкон - тоже вовсю ведется строительство. Но масштаб уже совершенно другой. Здесь свои отели строят туристические монстры - конкурирующие испанские компании Meliá и Iberostar. Говорят, что к концу года должен состояться пробный запуск этих новых пятизвездочных отелей, которые дополнят три уже имеющихся на побережье. Расчет понятен - утром туристы могут насладиться спокойным и теплым Карибским морем (кстати, в зимние месяцы куда более теплым и спокойным, чем на северном атлантическом побережье Острова), а вечером прикоснуться к истории в самом Тринидаде и окунуться в бурную ночную жизнь Кубы (чего стоит, например, знаменитая подземная дискотека La Cueva в настоящей пещере). Благо ехать менее получаса.

В ожидании туристов из России

И Сьенфуэгос, и Тринидад, безусловно, сами по себе являются уникальными историческими памятниками и центрами притяжения туристов со всего света. Здесь повсюду говорят о том, что очень ждут туристов из России. Владельцы отелей и сувенирных лавок в один голос сетуют на то, что эти два города находятся несколько в стороне от наиболее популярных у российских туроператоров направлений. "Мы очень надеемся, что в россияне будут заезжать к нам почаще. Пока же больше французов, канадцев, испанцев", - говорит директор расположенного на пляже Анкон отеля Memories Resrt & Spa Trinidad del Mar Лус Нава.

Лидеры по количеству россиян на Кубе, вне всякого сомнения, Варадеро и Ольгин на востоке страны. Именно сюда чаще всего летают прямые чартеры из России. А из этих популярных у туристов мест ехать в тот же Тринидад далековато и зачастую туристы выбирают более близкорасположенные достопримечательности. Справедливости ради стоит заметить, что ни в Тринидаде, ни в Сьенфуэгосе до недавнего времени не было больших отелей мирового уровня. Сейчас ситуация меняется, вовсю ведется строительство новых гостиниц. Масштаб стройки говорит сам за себя - ставка на увеличение турпотока сделана и, пожалуй, кубинцам удастся добиться поставленных целей, несмотря на всевозможные попытки американцев воспрепятствовать этому.

Ну а о важности для Кубы растущего числа приезжающих россиян говорит тот факт, что предстоящая Международная туристическая выставка, которая пройдет на Острове Свободы уже в мае этого года, будет посвящена России, которая станет ее почетным участником.