Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко

Ситуация с советской, российской и американской актрисой Натальей Андрейченко, пропавшей в Мексике, где она последние годы проживает, становится всё более странной.

Согласно сообщению в Instagram пиар-менеджера артистки Яна Трунцева, автомобиль Натальи нашли в гараже ее особняка. При этом сама Андрейченко, уехавшая накануне в гости к подруге и переставшая выходить на связь, по-прежнему не обнаружена, оба ее телефона не отвечают.

Как уточнил представитель актрисы, в доме Натальи никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству.

"Он, придя в девять утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко", - пишет Ян.

При этом, как уточнено, все машины Андрейченко, в том числе та, на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже.

Далее Трунцев опровергает информацию о том, что артистка якобы попала в ДТП.

Близкие звезды культового мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания" намерены обратиться в полицию, поскольку и сын актрисы, с которым удалось связаться, не знает, где его мать.