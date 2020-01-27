В регулярном чемпионате мужской Суперлиги команды прошли ровно две трети дистанции - сыграно 14 туров из 21. Единоличное лидерство у новосибирского "Локомотива", которым вот уже четвертый сезон подряд руководит экс-капитан сборной Болгарии Пламен Константинов.

У сибиряков 11 побед, на одну меньше у столичного "Динамо" и действующего чемпиона кемеровского "Кузбасса", еще на шаг позади новоуренгойский "Факел" и питерский "Зенит". Команды, занявшие в итоге первые два места, напрямую квалифицируются в "Финал шести". Борьба за эти льготные позиции сейчас резко обострится.

"Локомотив" в прошлом чемпионате финишировал на пятом месте, а в межсезонье вовсе не был лидером на трансферном рынке. Разрывом шаблонов для болельщиков стал переезд в Новосибирск диагонального Павла Круглова и блокирующего Дмитрия Щербинина, более десятка лет отыгравших за столичное "Динамо". Плюс "Локо" вернул из двухлетней зарубежной командировки своего собственного воспитанника - связующего молодежной сборной России Константина Абаева. В нынешнем чемпионате сибиряки проиграли только питерцам на выезде (2:3) и не справились в Красноярске с местным "Енисеем" (0:3). А дома железнодорожники не знают поражений вот уже семь матчей подряд.

В минувшем туре лидер одержал гостевую победу в принципиальном матче с сургутским "Газпромом-Югрой" - 3:1 (25:21, 21:25, 25:14, 25:18). Особую остроту соперничество этих команд приобрело с мая 2017-го, когда на пресс-конференции руководитель и наставник сургутян Рафаэль Хабибуллин отказался сесть рядом с Константиновым, назвав того "цыганом-конокрадом". Болгарин ведь в свое время и играл за "Газпром-Югру", и даже тренировал эту команду, а на тот момент конфликт вспыхнул из-за того, что воспитанник Сургута волейболист сборной Алексей Родичев засобирался в Новосибирск.

Тем временем "Локомотив" уже переключился на решение промежуточной задачи в параллельном турнире. Сегодня сибиряки в первом матче 1/8 финала второго по значимости на континенте Кубка ЕКВ принимают нидерландский клуб "Динамо" (Апелдорн).