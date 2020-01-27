Опрос: 12% россиян не доверяют искусственному интеллекту

Каждый десятый россиянин, 12 процентов, не доверяют искусственному интеллекту. Это выяснил опрос, проведенный ВЦИОМ.
Треть из всех опрошенных, 31% - из-за страха перед техническим сбоями, каждый пятый (21%) опасается утечки персональной информации, каждый одиннадцатый (9%) - нарушения личного пространства, 5% - непредсказуемости развития искусственного интеллекта. 6% убеждены, что люди надежнее.
При этом большинство россиян положительно (48%) или нейтрально (31%) относятся к распространению искусственного интеллекта.
Среди тех, кто оценивает ИИ положительно больше всего представителей науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%).
Содержательные знания об ИИ чаще всего имеются у мужчин (40%) и молодежи 18-24 лет (42%).