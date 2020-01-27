Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Как изменится этот важнейший документ? Раскладываем все по полочкам:

Во-первых, за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" школы смогут выставлять оценку "зачтено".

Во-вторых, уточнен порядок выставления оценок для ребят, которые учились в форме семейного образования. Впервые при выдаче аттестата должны будут учитываться их отметки, полученные на госэкзаменах - ОГЭ и ЕГЭ.

Еще одно важнейшее изменение касается аттестатов с отличием за 11-й класс. Получить их станет еще сложнее. Раньше нужно было быть отличником по всем предметам, а также сдать ЕГЭ по профильной математике и русскому языку на 70 баллов или больше. Если выпускник выбирал на ЕГЭ не профильную математику, а базовую - то по ней нужна была "пятерка".

Добавилось еще одно требование - получить удовлетворительный результат на всех предметах по выбору - то есть набрать минимальные "положительные" баллы. Сколько конкретно баллов нужно по каждому предмету? Этот минимум каждый год устанавливает Рособрнадзор.

Например, в этом году по физике для "тройки" нужно набрать 36 баллов. По обществознанию - 42.

А еще в проекте добавлены основания для выдачи дубликатов аттестатов. Среди них - смена фамилии и пола.

Общественное обсуждение продлится до 4 февраля.