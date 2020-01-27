Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кости были обнаружены еще в декабре прошлого года. Криминалисты, исследовавшие их, пришли к выводу, что на участке было захоронено не 80 человек, как предполагалось ранее, а не менее 250, пишет ТАСС. Предполагается, что останки могут принадлежать пропавшим без вести во время антиправительственных выступлений в 1980 году. Тогда множество граждан оказались в этой тюрьме.

По одной из версий, некоторые из участников протестов могли быть тайно казнены и захоронены на территории бывшей тюрьмы. По другой версии, останки принадлежат скончавшимся в исправительном учреждении заключенным, за чьими телами не обращались родственники.