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27.01.2020 07:09
Рубрика: В мире

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Кости были обнаружены еще в декабре прошлого года. Криминалисты, исследовавшие их, пришли к выводу, что на участке было захоронено не 80 человек, как предполагалось ранее, а не менее 250, пишет ТАСС. Предполагается, что останки могут принадлежать пропавшим без вести во время антиправительственных выступлений в 1980 году. Тогда множество граждан оказались в этой тюрьме.

По одной из версий, некоторые из участников протестов могли быть тайно казнены и захоронены на территории бывшей тюрьмы. По другой версии, останки принадлежат скончавшимся в исправительном учреждении заключенным, за чьими телами не обращались родственники.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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