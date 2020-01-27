Новости

Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань 18:29
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий" 18:26
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов 18:22
Андрей Тихонов: Буду рад увидеть матчи турнира в Катаре вживую 18:22
На столицу надвигается самый сильный снегопад с начала зимы 18:21
В Совфеде оценили значение СГ для интеграции на постсоветском пространстве 18:15
Путин обновил президиум Госсовета 18:12
Москалькова рекомендовала помиловать осужденную израильтянку 18:01
Россиянам рекомендовали отказаться даже от транзитных рейсов через Китай 17:56
Стала известна причина отравления студентов в Севастополе 17:45
Под Астраханью экс-чиновники выплатят миллионные штрафы за взятку 17:40
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет 17:24
В центре Москвы грузовик провалился в яму 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 19:28
Рубрика: Спорт

Одна за всех

До 1/4 финала Australian Open дошла только Павлюченкова
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.
Анастасия Павлюченкова ни разу не играла в полуфинале "Большого шлема", но в Мельбурне все может поменяться. Фото: AP Анастасия Павлюченкова ни разу не играла в полуфинале "Большого шлема", но в Мельбурне все может поменяться. Фото: AP
Анастасия Павлюченкова ни разу не играла в полуфинале "Большого шлема", но в Мельбурне все может поменяться. Фото: AP

В третьем круге, напомним, Павлюченкова остановила еще более грозную соперницу - вторую сеяную Australian Open чешку Каролину Плишкову. Но победа над Кербер тоже впечатляет, если учесть, как складывался для Анастасии этот напряженный матч. В стартовой партии она вела с двумя брейками, однако не реализовала два сетбола и проиграла тай-брейк. Во второй партии россиянка трижды не смогла подать на сет, но на очередном тай-брейке уже своего не упустила. А в решающей партии Павлюченкова окончательно сломила сопротивление Кербер.

Анастасия Павлюченкова: Я побеждала в Австралии по юниорам, смогу выиграть и сейчас

Анастасия во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с еще одной экс-первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой. Если вспомнить, что Настя два года подряд побеждала на юниорском Australian Open, то это ее любимый и самый успешный турнир "Большого шлема". И она готова показать максимальный результат. "Я дважды брала здесь титул по юниорам, уверена, что смогу победить и на взрослом уровне", - заявила россиянка еще после победы над Плишковой.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Медведев уступил Вавринке в пяти сетах в четвертом круге Australian Open

Уверенность и правильный настрой - то что нужно перед игрой с чемпионкой Уимблдона-2016 и "Ролан Гаррос-2017". Тем более что Павлюченкова единственная из россиян добралась до этой стадии. Даниил Медведев и Андрей Рублев, увы, вылетели с турнира.

Медведев, получивший четвертый номер посева, проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

- Даниил - очень сложный соперник. Я это особенно остро почувствовал во втором и третьем сетах, когда потерял контроль. Но я постарался найти свою игру, я боролся, в том числе с самим собой. Рад, что это сработало, - отметил Вавринка. - В Австралии я выиграл свой первый "Большой шлем". Здесь особенная атмосфера. Просто удивительно, что я все еще могу играть на таком уровне.

У Вавринки было несколько операций на колене, из-за чего он на время сдал свои позиции. Но сейчас он снова в четвертьфинале "мэйджора", где сыграет с немцем Александром Зверевым. Тот как раз выбил из борьбы другого россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:4, 6:4).

Спорт Теннис Australian Open - 2020

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Утрата
Утрата
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Фигурное катание
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы