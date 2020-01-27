Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Анастасия Павлюченкова ни разу не играла в полуфинале "Большого шлема", но в Мельбурне все может поменяться. Фото: AP

В третьем круге, напомним, Павлюченкова остановила еще более грозную соперницу - вторую сеяную Australian Open чешку Каролину Плишкову. Но победа над Кербер тоже впечатляет, если учесть, как складывался для Анастасии этот напряженный матч. В стартовой партии она вела с двумя брейками, однако не реализовала два сетбола и проиграла тай-брейк. Во второй партии россиянка трижды не смогла подать на сет, но на очередном тай-брейке уже своего не упустила. А в решающей партии Павлюченкова окончательно сломила сопротивление Кербер.

Анастасия Павлюченкова: Я побеждала в Австралии по юниорам, смогу выиграть и сейчас

Анастасия во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с еще одной экс-первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой. Если вспомнить, что Настя два года подряд побеждала на юниорском Australian Open, то это ее любимый и самый успешный турнир "Большого шлема". И она готова показать максимальный результат. "Я дважды брала здесь титул по юниорам, уверена, что смогу победить и на взрослом уровне", - заявила россиянка еще после победы над Плишковой.

Уверенность и правильный настрой - то что нужно перед игрой с чемпионкой Уимблдона-2016 и "Ролан Гаррос-2017". Тем более что Павлюченкова единственная из россиян добралась до этой стадии. Даниил Медведев и Андрей Рублев, увы, вылетели с турнира.

Медведев, получивший четвертый номер посева, проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

- Даниил - очень сложный соперник. Я это особенно остро почувствовал во втором и третьем сетах, когда потерял контроль. Но я постарался найти свою игру, я боролся, в том числе с самим собой. Рад, что это сработало, - отметил Вавринка. - В Австралии я выиграл свой первый "Большой шлем". Здесь особенная атмосфера. Просто удивительно, что я все еще могу играть на таком уровне.

У Вавринки было несколько операций на колене, из-за чего он на время сдал свои позиции. Но сейчас он снова в четвертьфинале "мэйджора", где сыграет с немцем Александром Зверевым. Тот как раз выбил из борьбы другого россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:4, 6:4).