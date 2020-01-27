Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, переиграв в трех сетах немку Ангелику Кербер.

В матче четвертого раунда турнира 30-я ракетка мира Павлюченкова встречалась с 18-м номером рейтинга. Для теннисисток это была пятнадцатая встреча друг против друга, и до нее обе спортсменки выиграли по семь встреч.

В первом сете соперницы выявляли сильнейшую на тай-брейке, где чуть более удачливой оказалась немка - 7:5. Вторая партия повторила сценарий первой, только на этот раз успех сопутствовал Павлюченковой - 7:4.

Судьба встречи решилась в третьем сете, где россиянке удалось довольно быстро сделать брейк. От такого удара Кербер уже не смогла оправиться. Она еще раз уступила на своей подаче и Павлюченкова уверенно довела матч до победы - 6:2.

В четвертьфинале россиянка сыграет с 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой. Павлюченкова повторила свой лучший результат на кортах Мельбурна, ранее она дважды доходила до четвертьфинала.