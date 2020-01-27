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27.01.2020 14:20
Рубрика: Спорт

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open, переиграв в трех сетах немку Ангелику Кербер.
Фото: AP Photo/Andy Brownbill Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Фото: AP Photo/Andy Brownbill

В матче четвертого раунда турнира 30-я ракетка мира Павлюченкова встречалась с 18-м номером рейтинга. Для теннисисток это была пятнадцатая встреча друг против друга, и до нее обе спортсменки выиграли по семь встреч.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
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В первом сете соперницы выявляли сильнейшую на тай-брейке, где чуть более удачливой оказалась немка - 7:5. Вторая партия повторила сценарий первой, только на этот раз успех сопутствовал Павлюченковой - 7:4.

Судьба встречи решилась в третьем сете, где россиянке удалось довольно быстро сделать брейк. От такого удара Кербер уже не смогла оправиться. Она еще раз уступила на своей подаче и Павлюченкова уверенно довела матч до победы - 6:2.

В четвертьфинале россиянка сыграет с 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой. Павлюченкова повторила свой лучший результат на кортах Мельбурна, ранее она дважды доходила до четвертьфинала.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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