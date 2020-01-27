Песков объяснил появление поручения Путина по делу Котова

Президент не принимал решения пересмотреть дело участника митингов Константина Котова, он поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора. И связано это с тем, что после пресс-конференции главу государства попросили обратить особое внимание на это дело, и он обещал, пояснили в Кремле.

Напомним, что глава государства указал Генпрокуратуре организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Котов был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

На вопрос, связано ли это с перестановками в Генпрокуратуре и Следственном комитете, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил отрицательно. Комментируя формулировку вопроса о решении пересмотреть приговор, он уточнил, что "никакого решения президента пересмотреть это дело нет". "И никаких формулировок, которые указывали бы на это, тоже не существует", - добавил представитель Кремля и дал совет внимательно читать опубликованный список поручений.

"Это связано исключительно с тем, что в заключение пресс-конференции, до того, как президент покинул зал, к нему обратился корреспондент "Дождя", который попросил обратить особое внимание на упомянутое дело. Президент пообещал, что он это сделает. Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, в которой опубликовано на сайте президента", - заключил Песков.