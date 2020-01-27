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27.01.2020 14:23
Рубрика: Власть

Песков заявил о неизменности стратегии по Украине

Текст: Кира Латухина

Позиция России по Украине не меняется, она никогда не основывалась на противостоянии, наоборот - Москва выступала и выступает за налаживание отношений, подчеркнули в Кремле.

Фото: РИА Новости
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"Мы уже здесь говорили, что ни о каком изменении речь идти не может", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике", - заметил он.

"На этом всегда основывалась стратегия. Говорить о каких-то изменениях невозможно: никаких изменений здесь нет", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, этим направлением в Кремле занимается помощник президента Владислав Сурков (указа об освобождении его от обязанностей не было), по мере необходимости - и помощник Юрий Ушаков, управление по международным делам. "Разные подразделения подключаются по необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

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