Сегодня производителям и продавцам дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать нуждающимся. В Госдуме считают, что нужно освободить торговый бизнес от ряда налогов, и тогда, возможно, он начнет более активно участвовать в благотворительности.

Депутаты от "Единой России" Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС), которые сейчас составляют до 40% от цены переданного товара. Это подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку.

Фактически сейчас благотворительная передача продовольственных товаров приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. Поэтому бизнесу сегодня выгоднее уничтожать нереализованную продукцию (из-за нарушения упаковки, истечения срока годности и т.д.), так как передача ее на благотворительные цели приводит к дополнительным расходам в виде 20% налога на прибыль по сравнению с уничтожением.

Депутаты подготовили законопроект (имеется в распоряжении "РГ"), который уже направили в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

Ежегодно в России образуется 17 млн тонн пищевых отходов. Это около 30 процентов от всего объема твердых коммунальных отходов, собирающихся в стране за год. При этом 9,2% всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции производителями и торговыми сетями.

Ежегодно в России образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов

По данным Всемирного банка, практически весь объем пищевых отходов (94%) в России отправляется на захоронение на свалки и полигоны. При попадании на полигоны пищевые отходы становятся источником загрязнения почвы, воды и воздуха, выделяют аммиак, сероводород, метан (2,4 млн тонны), приводящий к парниковому эффекту. А это, в свою очередь, приводит к стремительному потеплению климата. Кроме того, если большинство твердых бытовых отходов, которые сами по себе являются экономически привлекательными с точки зрения эффективности вторичного использования (строительный мусор, стеклотара, пластик, макулатура и т.д.), смешать с пищевыми отходами - легко разлагаемой органикой (как обычно происходит на свалках),то их вторичное использование становится экономически невыгодным из-за высоких затрат на очистку.

Во многих развитых странах сегодня популярен фудшеринг. Суть движения в том, что волонтеры и благотворительные организации собирают нераспроданные продукты, у которых еще не закончился срок годности, и передают их нуждающимся. В России он пока не очень популярен, но с внесением поправок в законодательство у фудшеринга могут появиться новые перспективы. Пока же активистам мешает масса бюрократических проблем.

"Анализ показал, что продукция, пригодная к употреблению, но реализация которой до истечения сроков ее годности по каким-либо причинам невозможна, попросту вывозится на полигон. Это выгоднее, нежели ее передача на благотворительные цели", - поясняет Сергей Вострецов.

Переданная на благотворительность продукция поможет накормить почти 3 млн человек

И это происходит в стране, население которой во время Великой Отечественной войны пережило блокаду, голод. "Именно ветераны, пережившие осаду Северной столицы, первыми год назад обратились ко мне с просьбой заняться решением проблемы списания тонн пригодных для употребления продуктов. Им, на себе испытавшим ценность каждого кусочка хлеба, непонятно, как можно выбрасывать огромное количество съестного. И действительно, нужен простой механизм, чтобы продукты, которые еще можно употреблять в пищу, получали те, кто в них нуждается".

Инициатива депутатов поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, экологическую. В Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" отмечается, что первостепенная задача для минимизации экологического ущерба - предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции. Более того, упаковка от невскрытых пищевых отходов не изымается при сортировке и не подлежит переработке, поэтому такие отходы отправляются только на свалки. В 2020 году на рекультивацию мусорных полигонов выделено 6,25 млрд рублей, а нужно добиваться, чтобы свалок становилось все меньше, также, как и трат на них из федерального бюджета. Во-вторых, социальную. По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 млн человек, около 14 млн россиян питаются некачественной и низкокалорийной едой. Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить питанием примерно 2,75 млн социально незащищенных граждан. В-третьих, экономическую. Законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов, а также простимулирует производителей и розничные сети участвовать в благотворительности.

В последующем же, как добавляет Сергей Вострецов, предполагается обязать производителей и торговые сети организовать переработку просроченной продукции, а не вывоз ее на полигон. Эта мера станет определенным контролером как того, что на самом деле происходит с "просрочкой", а также простимулирует благотворительность. Производители и ретейл будут знать: или они передают еще пригодное для использования продовольствие тем, кто в нем нуждается, или несут затраты на утилизацию из-за своей недальновидности.

Кроме того, депутаты предлагают обязать ретейл начать принимать у себя тару и упаковку, которую потом передавать производителям и (или) переработчикам (последние испытывают ее острый дефицит). Люди же охотно понесут пустые бутылки и коробки в магазин, если за это им будут предоставлять скидки.

Продавцы до последнего пытаются продать продукты, а когда срок годности заканчивается - отправляют на свалку. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Как у них

Быть "донором еды" выгодно

Проблема пищевого "расточительства" в мире стоит весьма остро. В одних только США, по данным федерального управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, несъеденными остаются 30-40 процентов от общего количества еды. Фактически американцы ежегодно отправляют в урну продовольствия на 165 миллиардов долларов.

Для того, чтобы нетронутую пищу получили те, кому она действительно нужна, на местах открываются так называемые пищевые банки. В эти специализированные заведения отправляют скопившиеся излишки рестораны, гостиницы, крупные производители продтоваров, супермаркеты, фермы и прочие предприятия, связанные с едой. При этом, как отмечается на сайте американского агентства по охране окружающей среды, многие пищевые банки компенсируют расходы своих поставщиков, связанные с перевозкой продуктов. Есть в такой деятельности пищевых банков и юридические бонусы: согласно Закону "О добром самаритянине" Билла Эмерсона, доноров еды не привлекут к уголовной ответственности, если от переданной ими пищи кто-то пострадает. Наказание им грозит только в том случае, если их уличат в "грубой небрежности и умышленном неправомерном поведении". Кроме того, "жертвователи" имеют право претендовать на получение налогового вычета от государства.

Активную кампанию против небережливого отношения к еде проводят и власти Австрии, чье правительство в своей рабочей программе обязалось запретить супермаркетам выбрасывать просроченные, но годные к употреблению продукты. Магазины должны будут бесплатно передавать еду благотворительным организациям. Все это будет происходить под бдительным надзором национального координационного центра, контролирующего распределение продуктов питания, чей срок годности вот-вот истечет. Похожая система действует во Франции и Италии, где супермаркеты должны передавать благотворительным организациям пищу, которую продать не удалось, но употреблять еще можно. На Апеннинах за это полагаются еще и налоговые льготы, размер которых пропорционален количеству пожертвованной еды. А в Польше, где крупные магазины также обязали отдавать непроданную еду малоимущим, запрещено жертвовать просроченные и уже испортившиеся товары.

На помощь государственным и частным инициативам приходят мобильные приложения по фудшерингу, которые в основе своей очень напоминают социальные сети или онлайн-магазины. Там на своих аккаунтах простые люди вывешивают объявления о наличии лишних продуктов и ищут тех, кому они окажутся нужными. Если вам понравился товар, договоритесь с владельцем аккаунта о встрече и забирайте то, что вам приглянулось. Нередко с такими приложениями сотрудничают и супермаркеты, которые тоже заводят свой профиль в интернете и делятся теми товарами, которые не смогли продать.

Подготовила Диана Ковалева

В столице действует несколько групп волонтеров, которые забирают еду, а потом раздают ее нуждающимся. Фото: REUTERS

А как в Москве

Мода делиться едой в Москве распространилась на разных уровнях. Голодным остаться фактически невозможно! Многие торговые сети и даже кафе охотно идут на сотрудничество с волонтерами. Например, в церкви Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине регулярно дают бесплатные обеды для малоимущих. Один из организаторов работает в организации, где готовят еду. Как правило, остается много несъеденного супа, и его привозят на трапезу в больших бидонах. Горячее питание можно получить в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Этот адрес: Иловайская, 2 - знает каждый соцработник, все бездомные и малоимущие. Кроме того, недавно в городе запустился сервис Eatme - мобильное приложение, через которое столичные рестораны реализуют нераспроданные за день блюда фактически даром: по отдельным позициям, как убедился корреспондент "РГ", скидки достигают 80 процентов. Причем распродают не какие-нибудь банальные пирожки. Например, вполне еще годный капкейк можно забрать за 67 руб. вместо 135. А комплексный обед да еще с чашкой американо - за 145 руб. вместо 242. После 19.00 в Москве вполне реально рассчитывать на бесплатную выпечку. Ее раздают некоторые городские пекарни, не желающие потчевать гостей вчерашним. В столице действует несколько групп волонтеров, которые забирают хлеб и другую выпечку, а потом раздают ее нуждающимся в определенных местах. Модным также стал фудшеринг, в котором не задействованы посредники-партнеры. С помощью объявлений в соцсетях или "Яндекс.Районе" жители города активно раздают фрукты и овощи с собственной дачи. Единственное условие - самовывоз.

Подготовил Сергей Бабкин